Pánik Tatabányán: nyom nélkül tűnt el a13 éves Ivett - kétségbeesett az aggódó édesanya

Hova lettél Ivett? Tatabányán egyre több lakost tölt el félelemmel, hogy a környékről nyomtalanul eltűnt egy 13 éves kislány. Nagy Ivett még november 28-án tűnt el és azóta senki sem látta. A helyiek szerint nem normális, hogy eltűnik egy gyermek és őt nem keresik tömegek.

Eltűnt a 13 éves Nagy Ivett Tatabányáról / Fotó: Police.hu

Nyomtalanul eltűnt, senki sem látta

A még csak 13 éves Nagy Ivett körözési fotója néz vissza ránk az internetről, ahol többen kampányolnak azért, hogy felfigyeljenek a kislány eltűnési ügyére. Ivett még november 28-án tűnt el nyomtalanul Tatabányán, azóta senki sem látta. Mégis egyre többen kezdtek el aggódni érte. Szerintük a lány nem csavarogni ment, és lehet, hogy baja is esett.

Olyan szomorú, hogy eltűnik egy gyermek és senki sem keresi!

– kezdte a Metropolnak egy tatabányai, aggódó édesanya, Orsolya.

Egyre többen kirakják Ivett fotóját, hogy a rendőrség eltűntként keresi, amikor rákattintottam, akkor döbbentem meg, hogy már novemberben nyoma veszett… A kommenteket nézegetve olyan volt, mintha mindenki most kapott volna „észbe”, mert elkezdtek pánikolni az emberek, hogy hová tűnhetett el egy pillanat alatt egy gyermek. Hiszen, aki szülő, rögtön arra gondol, hogy akkor az övé is eltűnhet?

Hol lehet a 13 éves lány? / Fotó: Police.hu

A tatabányaiak egyre többet foglalkoznak Ivett eltűnési ügyével, szeretnék megtalálni a lányt.

Vannak olyanok, akik szó szerint nem hitték el, hogy igazi a körözési felhívás! Hát így aztán tényleg bárki eltűnhet, ha a rendőrséget se veszik komolyan….

– folytatta Orsolya.

Azonban szerencsére vannak olyanok, akik tudják, hogy ez nem vicc és a kislánynak valószínűleg segítségre van szüksége! Én csak remélni tudom, hogy a rendőrség nagy erőkkel keresi, remélem az eltűnt-keresők is munkába fognak állni, hogy minél hamarabb kiderüljön, hogy hová lett ennyi ideje a 13 éves Ivett….

– zárta szavait.

A fiatal lány: 161-165 cm magas, vékony testalkatú. Haja színe barna, vékony arcú, barna szemű kislány.

Aki személyesen tenne bejelentést, az a Rendőrkapitányságon a 2800 TATABÁNYA, KÓS KÁROLY UTCA 26-28. alatti címen tud befáradni, vagy pedig telefonon a 34/517-777 a rendőrségi vonalon.



