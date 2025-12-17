RETRO RÁDIÓ

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kitüntetéseket adott át, ők lettek a díjazottak

A BKIK 2025-ös évét az egy éve elindult kamarai reneszánsz gondolatiságával lehet a legjobban jellemezni az elnök, Nagy Elek szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 09:28
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Nagy Elek díj

A Tények írja, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) tagságának képviselői december 16-án, kedden küldöttgyűlésen értékelték a szervezet 2025-ös munkáját, teljesítményét. A jelenlévők szavaztak a köztestület jövő évi költségvetéséről, szakmai programjáról és módosult az alapszabály is.

A küldöttgyűlésen szakmai munkájának elismeréseként a Főváros Gazdaságáért díjban részesült az üzleti szféra kategóriájában Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke, aki kiemelkedő vezetői munkájával és stratégiai szemléletével hosszú ideje meghatározó alakja a magyar bankszektornak. Aktív és meghatározó tevékenysége jelentősen hozzájárult a hazai pénzügyi rendszer fejlődéséhez és stabilitásához. Vezetése alatt az Erste Bank következetesen az innovációra, az ügyfélélmény javítására és a felelős működésre helyezte a hangsúlyt.

Ugyancsak a Főváros Gazdaságáért díjban részesült a köz- és civil szféra kategóriájában Őrsi Gergely, Budapest Főváros II. Kerületének polgármestere, aki fontos szerepet vállal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kialakított partnerség megerősítésében. Kivételes aktivitással támogatja a Margit-negyed elnevezésű revitalizációs program megvalósítását, vezetésével a II. Kerület kulturális és közösségi városrészt épít a Margit körút és környékén lévő bel-budai területen. Céljuk a kihasználatlan önkormányzati ingatlanok hasznosítása, valamint magas színvonalú kulturális és társadalmi célú tevékenység, illetve a kereskedelmi és szolgáltatói réteg bevonzása.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara csaknem 330 ezer vállalkozással, a legnagyobb taglétszámmal működik a területi kamarák tekintetében.

A köztestületnél hosszabb ideje elkezdődött az az építkezés, ami most a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál is történik: a vállalkozók bevonása a szervezet szakmai feladatainak ellátásába, releváns képzések tartása, valamint törvényes lobbitevékenység végzése a gazdasági döntéshozóknál.

Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta: a BKIK 2025-ös évét az egy éve elindult kamarai reneszánsz gondolatiságával lehet a legjobban jellemezni. Ez a kezdeményezés a vállalkozókat középpontba helyező, tudásalapú, modern, digitális és innovatív kamarai működést építi öt pillérre alapozva: Tradíció – Fenntarthatóság – Innováció és Digitalizáció – Tudás – Lendület.

Egyre több segítséget ad a vállalkozásoknak az egy éve megújult Kamara

Kétharmados többséggel került tavaly novemberben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) élére a köztestület megújult vezetése. Az új elnök Nagy Elek üzletember lett, akit korábban már a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vezetésére is felkért a tagság.

Az új elnökség ambiciózus tervekkel indította el a munkáját céljainak megvalósítása érdekében 2024. év végén. A legfontosabb cél az volt, hogy a korábbiaknál egy sokkal dinamikusabb, a tagság számára valós és érzékelhető támogatást nyújtó szervezet épüljön.

A kamarai reneszánsszal az MKIK a vállalkozót helyezte a középpontba, ahogyan annak idején a reneszánsz az embert. Ez egy alapvető szemléletváltás a korábbiakhoz képest.

Idén tavasszal konkrét vállalásokkal 5 éves megállapodás született a Kamara és Magyarország Kormánya között. Ennek eredménye a fix 3%-os Széchenyi Kártya hitelkamat vagy a 100 milliárd forintos Demján Sándor Tőkeprogram, ami hatalmas lépés a hazai vállalkozások támogatása terén.

Ugyanezen a Kormány-Kamara megállapodás részeként

- Lépcsőzetesen emelkedik az általános forgalmi adó (ÁFA) alanyi adómentességének értékhatára, 2026-ban 20 millió forintra, majd 2027-ben 22 millióra, és 2028-ban 24 millió forintra, amely lehetővé teszi, hogy több kisvállalkozás mentesüljön az ÁFA köréből. 
- Az átalányadózást választó egyéni vállalkozók esetében nő az elszámolható költséghányad mértéke, ezáltal csökken az adóalapjuk, és kedvezőbb adózási feltételek lépnek életbe. 
- Eltörlik a 112,5 százalékos szorzót a szociális hozzájárulási adó alapjának számításánál főfoglalkozású egyéni vállalkozóknál, amellyel egyszerűsödik az adóalap meghatározása. 
- Bővül a KIVA jogosulti köre, különösen a középvállalatokat érintve, várhatóan 10-15 milliárd forint többletbevételt eredményezve az érintettek számára, mely változás a vállalkozások adóterheit csökkenti

Fontos körülmény, hogy a Kamara minden vállalkozási méret és szegmens egyedi igényeit figyelembe véve tette és teszi meg javaslatait a kormányzat felé. A kabinet legutóbbi adócsomagja jövőre 80-90 milliárd forintot hagy a magyar vállalkozásoknál.

A közeli jövőben egyes közfeladatok ellátása a Kamarához kerülhet, illetve a turizmus-vendéglátással és a kereskedelemmel kapcsolatos ágazatokban az adminisztráció további csökkentése, egyszerűsítése várható.

Az elmúlt egy évben a Kamara további együttműködési megállapodásokat kötött

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, 
- a Magyar Nemzeti Bankkal, 
- a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával,
- a Magyar Művészeti Akadémiával,
- több nagy érdekképviselettel
- valamint egyetemekkel, kutatóintézetekkel, oktatási cégekkel és képzési központokkal is.

A Kamara megerősítette saját kutatói rendszerét és elindította a „Digitális Ébresztő" szemináriumsorozatot számos neves mesterséges intelligencia (MI) szakértő közreműködésével. A projekt 10 000 magyar vállalkozást vezet be a mesterséges intelligencia tudatos, gyakorlati alkalmazásába. Kutatások szerint az MI használatával 20-40%-os hatékonyságnövekedés érhető el a vállalkozások működésében.

A Kamara nemrég létrehozott SecureBot elnevezésű ingyenes kiberbiztonsági rendszere jelzi a cégeknek, hogy milyen rosszindulatú, külső digitális támadásoknak lehetnek kitéve. A program az uniós kibervédelmi irányelvnek, a NIS2-nek, illetve a hazai kiberbiztonsági törvénynek való megfelelésben segíti a kkv-kat.

Nagy Elek, az MKIK elnöke elmondta: „ma egy tudásalapú Kamara épül. A területi kamarákban felhalmozott nagy értékű tudásra támaszkodva olyan képzési struktúrán dolgozunk, amely az osztrák WIFI-rendszerhez hasonlóan alkalmas lesz a tömeges tudásátadásra.”

Az alapításának idén 175. évfordulóját ünneplő MKIK más, minőségi szintre emelte a Kamara és a területi kamarák együttműködését: ma már a tagszervezeteknek van országos képviseletük, nem pedig az MKIK-nak vidéki egységei.

A cél egy olyan országos kamarai rendszer, amely nemcsak képvisel, de kézzelfogható segítséget is nyújt, hiszen erős vállalkozások nélkül nincs erős ország

– hangsúlyozta Nagy Elek, az MKIK elnöke.

 

