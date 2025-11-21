Vitályos Eszter: El a kezekkel a fiainktól!
A kormányszóvivő üzent a francia vezérkari főnöknek.
Mint azt megírtuk, egészen döbbenetes kijelentést tett Fabien Mandon francia vezérkari főnök a romló nemzetközi helyzetről, a francia polgármesterek évi közgyűlésén.
Fabien Mandon beszédére reagált Vitályos Eszter, kormányszóvivő a közösségi oldalán. Bejegyzésében a következőt írta:
Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton. Tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?! A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk. Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők „berántanak mindenkit azonnal”. Az édesanyák nevében: El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!
- olvasható Vitályos Eszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre