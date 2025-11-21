Vitályos Eszter: El a kezekkel a fiainktól!

Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton. Tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?! A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk. Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők „berántanak mindenkit azonnal”. Az édesanyák nevében: El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!