Tragikus baleset a 4-esen: a tűzoltók életet mentettek, de a vétlen sofőr a helyszínen meghalt

A püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották szerdán délután Kaba közelében, a 4-es számú főútra. Két autó ütközött össze, az egyik az oldalára borult. A tragikus baleset következtében az autó sofőrje beszorult a roncsba, őt a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőszolgálatnak. A furgont a tűzoltók állították a kerekeire. Szinte semmi sem maradt az elejéből, totálkáros lett, a szélvédője kiszakadt, az autó a bal oldalára dőlt.

A tragikus balesetben az autó totálkárosra tört / Forrás. Tények.hu

A tragikus balesetben a vétlen sofőr halt meg

A furgon sofőrje egy körülbelül 40 éves férfi volt. A jármű alá szorult, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A mentésirányítás hiába riasztotta a mentőegységeket, de mire azok a baleset helyszínére kiértek, a sérült férfin már nem lehetett segíteni. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem a helyszínen életét vesztette.

A szürke autó tetejét a tűzoltók, mint egy konzervdobozt, vágták le. A szélvédője szilánkosra tört és kiszakadt. Ebből az autóból vágták ki a sofőrt a tűzoltók. A járművet egy 19 éves férfi vezette, aki a szörnyű karambol után mellkasi és végtagsérüléseket szenvedett. A mentők fájdalomcsillapítást és teljes test-rögzítést követően súlyos, de stabil állapotban azonnal a baleseti centrumba vitték.

Úgy tudjuk, a fiatal sofőr Kaba felé tartott, amikor menet közben váratlanul áttért a szembe sávba, és frontálisan ütközött a furgonnal. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.