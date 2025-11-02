RETRO RÁDIÓ

Tombolt a tűz a Baross utcában – ezt mondja a lángokból kimenekülő asszony

Rengeteg rendőr és mentő lepte el vasárnap délután (nov. 2.), a VIII. kerületi Horváth Mihály tér környékét. A Baross utca egyik házában, a második emeleten kigyulladt egy lakás és teljesen ki is égett. A Borsnak megszólalt a lakás tulajdonosa.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.11.02. 15:02
asszony lángokban Baross utcában tűz

Tomboló tűzhöz riasztották a tűzoltókat a Horváth Mihály tér és a Baross utca sarkára.

- Halottak napja van, ezért a szobámban gyertyát gyújtottam - kezdte az asszony. - Néhány percre hagytam csak magára, mert ment egy vallási műsor a tévében. Átmentem, hogy nézzem. Mire visszajöttem, már éreztem a füstszagot. Valószínűleg eldőlhetett a gyertya. Azonnal elkezdtem oltani. Hordtam a vizet, de ez kevés volt. Hívni kellett a tűzoltókat – mondta a tulajdonos.

A lakás teljesen kiégett / Fotó: Olvasói

Az asszony, szerencsére a saját lábán tudta elhagyni az épületet, nem lett komoly baja.

A mentők megvizsgáltak és el akartak vinni a kórházba, de nem akartam menni. A tűzoltók azt mondták, hogy az egész lakás kiégett, használhatatlan lett. Most még vissza se mehetek, mert dolgoznak benne. A lányomnál fogok lakni, ő is idesietett hozzám, amikor megtudta mi történt

– zárta szavait az asszony.

 

