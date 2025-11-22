„Az orvosok kilencszer nem vették észre a rákomat – majdnem meghaltam, mert nem hallgattak rám”
Amikor Amanda Harbron először fordult orvoshoz tartós hasi fájdalmakkal, elutasították. Amikor végre megfelelő diagnózist kapott, szinte már túl késő volt.
Az 54 éves Amanda, aki Gatesheadből származik, évekig szenvedett szúró fájdalmaktól a hasa jobb alsó részén. De minden alkalommal, amikor elment a háziorvoshoz, elutasították, és azt mondták, valószínűleg női problémáról van szó. Csakhogy egy ritka, agresszív rák alakult ki nála.
Kilencszer félrediagnosztizált, rákja majdnem az életébe került
Eleinte az orvosa azt mondta, a fájdalom valószínűleg petefészekciszták miatt van, és nőgyógyászhoz irányította, aki azt mondta, hogy a ciszták valószínűleg tompa fájdalmat vagy éles fájdalmat okoznak, nem pedig szúró érzést. A fájdalom az elkövetkező évben sem szűnt, fokozatosan erősödött, és Amanda többször is visszament az orvoshoz. Minden alkalommal, amikor a fájdalom súlyosbodott, ismételten félrediagnosztizálták, és úgy érezte, senki nem hallgat rá.
Minden alkalommal, amikor a háziorvoshoz mentem, úgy éreztem, senki sem hallgat rám, és nem vesznek komolyan. Egy-egy vizsgálat után hazajöttem, és csak sírtam. Olyan érzést keltettek bennem, mintha az egész a fejemben lenne
- nyilatkozta Amanda.
Egy különösen aggasztó vizit során az orvos vakbélgyulladásra gyanakodott, és Amanda-t azonnal a sürgősségire küldte. Azonban több órás kórházi vizsgálatok, vér- és vizeletminták, után az orvosok húgyúti fertőzést diagnosztizáltak, és antibiotikummal hazaküldték.
Az élmény miatt Amanda kételkedni kezdett a józan eszében, és végül elérte a végső töréspontot. Csak akkor kapta meg a megfelelő orvosi ellátást, amikor egy közeli barátja buzdította, hogy ne adja fel.
A barátom rábeszélt, hogy menjek vissza az orvoshoz, mert amikor felhívott, sírtam a hasi fájdalomtól, abban a pillanatban feladtam, hogy választ kapjak, és azt hittem, túl drámaian reagálok
- mondta Amanda
A barátja beavatkozása életmentőnek bizonyult, a tünetek megjelenése után két évvel az orvosok egy daganatot találtak a jobb veséjén, amit néhány hónappal később eltávolítottak. A tumor rosszindulatú volt, és az orvosok elmondták, hogy Amanda ccRCC-t kapott, egy ritka, agresszív veserák formáját, amely megfelelő kezelés nélkül más testrészekre is átterjedhet, és halálos lehet.
Bár Amanda most jól gyógyul, ő csak egy a sok nő közül, akiknek nehézséget okoz a diagnózis felállítása pusztán azért, mert női betegek, és története rávilágít a nemi alapú előítéletekre az orvosi diagnózisok terén. Most azt szeretné, ha mások okulnának a tapasztalataiból, és bátran kiállnának magukért - írja a Mirror.
