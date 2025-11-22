„Az orvosok kilencszer nem vették észre a rákomat – majdnem meghaltam, mert nem hallgattak rám”

Az 54 éves Amanda, aki Gatesheadből származik, évekig szenvedett szúró fájdalmaktól a hasa jobb alsó részén. De minden alkalommal, amikor elment a háziorvoshoz, elutasították, és azt mondták, valószínűleg női problémáról van szó. Csakhogy egy ritka, agresszív rák alakult ki nála.

Hasi fájdalmai mögött egy ritka rák lapult Fotó: Anna Bizon / Freepik

Kilencszer félrediagnosztizált, rákja majdnem az életébe került

Eleinte az orvosa azt mondta, a fájdalom valószínűleg petefészekciszták miatt van, és nőgyógyászhoz irányította, aki azt mondta, hogy a ciszták valószínűleg tompa fájdalmat vagy éles fájdalmat okoznak, nem pedig szúró érzést. A fájdalom az elkövetkező évben sem szűnt, fokozatosan erősödött, és Amanda többször is visszament az orvoshoz. Minden alkalommal, amikor a fájdalom súlyosbodott, ismételten félrediagnosztizálták, és úgy érezte, senki nem hallgat rá.

Minden alkalommal, amikor a háziorvoshoz mentem, úgy éreztem, senki sem hallgat rám, és nem vesznek komolyan. Egy-egy vizsgálat után hazajöttem, és csak sírtam. Olyan érzést keltettek bennem, mintha az egész a fejemben lenne

- nyilatkozta Amanda.

Egy különösen aggasztó vizit során az orvos vakbélgyulladásra gyanakodott, és Amanda-t azonnal a sürgősségire küldte. Azonban több órás kórházi vizsgálatok, vér- és vizeletminták, után az orvosok húgyúti fertőzést diagnosztizáltak, és antibiotikummal hazaküldték.

Az élmény miatt Amanda kételkedni kezdett a józan eszében, és végül elérte a végső töréspontot. Csak akkor kapta meg a megfelelő orvosi ellátást, amikor egy közeli barátja buzdította, hogy ne adja fel.

A barátom rábeszélt, hogy menjek vissza az orvoshoz, mert amikor felhívott, sírtam a hasi fájdalomtól, abban a pillanatban feladtam, hogy választ kapjak, és azt hittem, túl drámaian reagálok

- mondta Amanda

A barátja beavatkozása életmentőnek bizonyult, a tünetek megjelenése után két évvel az orvosok egy daganatot találtak a jobb veséjén, amit néhány hónappal később eltávolítottak. A tumor rosszindulatú volt, és az orvosok elmondták, hogy Amanda ccRCC-t kapott, egy ritka, agresszív veserák formáját, amely megfelelő kezelés nélkül más testrészekre is átterjedhet, és halálos lehet.