130 éve született az ország kedvenc professzora - még ma is sokan ismerik a nevét
A rádióban és a tévében is tartott előadásokat, aminek hála sokan megértették is meg is szerették a fizikát. Mutatjuk minek köszönhette a népszerűségét Öveges József fizikusprofesszor!
1895. november 10-én született a Zala megyei Pákán Öveges József. Ősei apai ágon -legalább kétszáz évre visszamenően- néptanítók voltak, ő maga pedig 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos-ismeretterjesztő könyveket írni. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint harminc könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti.
Ma van a tudomány napja is
Az UNESCO november 10-ét a Tudomány világnapjává nyilvánította a békéért és a fejlődésért. A nap célja, hogy emlékeztesse az embereket a tudomány béke és fejlődés iránti elkötelezettségére, valamint hangsúlyozza a közösséggel szembeni felelősségteljes használatát.
A reformáció alapítója is ezen a napon született
1483. november 10-én született Luther Márton német teológus, a reformáció elindítója. Luther, az Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én Wittenbergben közzétett 95 pontjával indította el a reformációt. Luther Márton elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket és bírálta a bűnök pénzzel való megváltását, ezért a pápa kiátkozta.
A világ egyik leghíresebb kutyája is november 10-én született
A Hachiko nevű kutya, aki hűségéről lett híres -mert 9 évig várt gazdájára egy vasútállomáson-, 102 évvel ezelőtt született. Hachikót 1923-ban vette Ueno professzor, aki az egyetemen tartott előadásokat. A kutya reggelente elkísérte őt a vonathoz Tokioban a shibuyai vasútállomásra, délután pedig ugyanott fogadta. Így tett minden nap, egészen 1927-ig, mikor egyszer hiába várt gazdájára. A professzor ugyanis egy előadása alatt szívrohamban meghalt. Hachiko ezután még 9 évig járt reggel és délután az állomásra, gazdáját várva. A kutyát végül azon a helyen találták holtan, ahol évekig oly türelmesen várakozott.
Ma van a könyvelők nemzetközi napja is
A könyvelők vagy számviteli szakemberek nemzetközi napja november 10-én van. A világnap célja a szakma népszerűsítése, a kapcsolatépítési lehetőség, valamint a résztvevők továbbképzésének biztosítása.
Négy helyen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 09:00-16:00 óra között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1088. Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
Elvétve eshet is ma
A koponyeg.hu szerint hétfőn változóan felhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Az északnyugati szél megélénkül. Csak elvétve alakul ki zápor. 10-15 fok között alakul a csúcsérték.
Kerekasztal-beszélgetés Jókairól
A kerekasztal-beszélgetés során a 200 éve született író aktualitása, nőkhöz való irodalmi és személyes viszonya is szóba kerül, továbbá az elhangzó szövegek háttértörténeti kiegészítést kapnak. Minderre november 10-én kerül sor a Müpában 19 órától. A műsorról további információkat ITT olvashatsz.
