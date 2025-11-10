130 éve született az ország kedvenc professzora - még ma is sokan ismerik a nevét

1895. november 10-én született a Zala megyei Pákán Öveges József. Ősei apai ágon -legalább kétszáz évre visszamenően- néptanítók voltak, ő maga pedig 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos-ismeretterjesztő könyveket írni. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint harminc könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti.

Ma van a tudomány napja is

Az UNESCO november 10-ét a Tudomány világnapjává nyilvánította a békéért és a fejlődésért. A nap célja, hogy emlékeztesse az embereket a tudomány béke és fejlődés iránti elkötelezettségére, valamint hangsúlyozza a közösséggel szembeni felelősségteljes használatát.

A reformáció alapítója is ezen a napon született

1483. november 10-én született Luther Márton német teológus, a reformáció elindítója. Luther, az Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én Wittenbergben közzétett 95 pontjával indította el a reformációt. Luther Márton elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket és bírálta a bűnök pénzzel való megváltását, ezért a pápa kiátkozta.

A világ egyik leghíresebb kutyája is november 10-én született

A Hachiko nevű kutya, aki hűségéről lett híres -mert 9 évig várt gazdájára egy vasútállomáson-, 102 évvel ezelőtt született. Hachikót 1923-ban vette Ueno professzor, aki az egyetemen tartott előadásokat. A kutya reggelente elkísérte őt a vonathoz Tokioban a shibuyai vasútállomásra, délután pedig ugyanott fogadta. Így tett minden nap, egészen 1927-ig, mikor egyszer hiába várt gazdájára. A professzor ugyanis egy előadása alatt szívrohamban meghalt. Hachiko ezután még 9 évig járt reggel és délután az állomásra, gazdáját várva. A kutyát végül azon a helyen találták holtan, ahol évekig oly türelmesen várakozott.