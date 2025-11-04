Neil deGrasse Tyson is ott lesz az MVM Future Talks szakértői között

Nemcsak az űrkutatás területén dolgozóknak lehet ismerős Neil deGrasse Tyson neve: az amerikai asztrofizikus és tudományos kommunikátor több mint 30 éve dolgozik azon, hogy közérthető, kedvelhető módon mutassa be mindenkinek az asztrofizikát, a világűrt, és a tudomány más, hasonlóan izgalmas területeit. 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is csatlakozott az MVM Future Talkshoz, idén pedig számára igazán testhezálló témában osztja meg gondolatait.

A 2025-ös tudományos sorozat fő témája az űr, így a november 13-án 18:00-kor induló talk showban a műsorvezetők elsődleges szakterületéről, annak jelenéről és jövőjéről beszélgetnek majd vele. Szó esik majd egyebek mellett az űrliftről, ami az űrutazás jövőjét jelentheti, arról, hogy a Hold meghódítása valójában mennyire fontos cél, és arról is, hogy hogyan oldjuk meg a Marson az élelmezést.

Az Agymenők sorozatban, egy Batman filmben és a Family Guyban is magát alakító Neil DeGrasse Tyson mellett az űrkutatás hazai szakértői is velünk tartanak: elméleti és orvosi fizikus, űripari mérnök, műhöldfejlesztő, sci-fi író és az űrorvostan területén jártas orvos is beszél saját szakterületének helyzetéről, a közeli és távoli jövőre vonatkozó tervekről.

A műsorra készülve annak idei nagykövete, Puskás-Dallos Peti dokumentumfilmje forgatása során arra vállalkozott, hogy kiderítse, kié lesz az űr, ha sikerül meghódítani. Félre tudjuk majd tenni a nemzetek közti ellentéteket, és egységesen képviselni, hogy az űr az emberiség egészének új otthona, vagy lesz, aki magának akarja a hatalmat, és saját szabályai szerint irányítaná a Marsot? A gazdasági és politikai harcok vajon a Kármán-vonalon túl is folytatódnak? És mi történik majd, ha netán a földönkívüliek is bekapcsolódnak a vitába? Erről beszélgetett a téma szakértőivel, filozófusokkal, mérnökökkel, űrjogászokkal és katonai elemzőkkel. Az erről szóló dokumentumfilm november elején lesz elérhető az MVM Zrt. YouTube csatornáján.

Az MVM Future Talks talkshowját az mvmfuturetalks.hu oldalon kísérhetik figyelemmel a nézők november 13-án, 18.00-tól.