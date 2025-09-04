Ő volt minden idők egyik legnépszerűbb fizika tanára: 46 éve hunyt el Öveges Professzor

A népszerű fizikusprofesszor tanítói diplomájának megszerzését követően bencés és piarista tanulmányokat is folytatott és pappá is szentelték. Ma van Öveges József halálának évfordulója.
Öveges József ősei apai ágon legalább kétszáz évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. A természettudomány népszerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakjaként nagyon sokat tett a tudományos ismeretterjesztés területén, többek között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulaton (TIT) keresztül. Ő vezette főszerkesztőként 1958-tól a Magyar Televízió 100 kérdés – 100 felelet című műsorát, ez a népszerű adás 135 alkalommal volt műsoron. Legkedvesebb kísérleteim című műsorában egyszerűen elvégezhető, mégis látványos kísérleteket mutatott be, miközben élvezetesen, magával ragadó lelkesedéssel és könnyen érthetően el is magyarázta azokat- olvasható a Wikipédián. A Magyar Rádióban 256 előadást tartott. Öveges József az 1948-ban alapított Kossuth-díj első kitüntetettjei közé tartozott. 1979. szeptember 4-én hunyt el.
1993. szeptember 4-én temették újra Horthyt. Azért ekkor, végakarata szerint addig nem szállíthatták haza holttestét, amíg a szovjet csapatok ki nem vonultak Magyarországról. Az újratemetés Kenderesen, a család és a kormány egybevágó szándéka szerint nem állami szertartás keretében történt.
Samuel Morse 1837. szeptember 4-én mutatta be találmányát a New Yorki egyetemen. A távíró elvét még 1832-ben álmodta meg, ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Morse a bemutatón fél kilométerrel távolabb levő munkatársától kapott kódokat, amiket egybeolvasva a következő szöveget kapta: "Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én." Az egységes nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-vonal kombinációt Morse csak 1839-ben dolgozta ki. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat.
Rozália a katolikus barokk népéletnek egyik legjellegzetesebb alakja, az egykorú járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje. Életéről keveset tudunk, azt is teljesen átszövi a legenda. Az előkelő Sinibaldi grófi család sarja, a szicíliai udvarban nevelkedett, majd visszavonult a világtól. Palermo mellett a Monte Pellegrino egyik barlangjának mélyén húzódott meg és 1166 táján ott is halt meg. A barlang földjére feküdt, bal karját tette vánkosul a feje alá, jobbjával a feszületet tartotta. Legtöbbször így ábrázolják.
George Eastman feltaláló egy szeptember 4-ei napon mutatta be első roll-film kamerát és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. A Kodak atyja egyébként a húszas éveiben még bankárként dolgozott, majd egy hosszabb utazásra készülve szeretett bele a fényképezésbe. Három év alatt az otthoni laboratóriumában megalkotta az úgynevezett nedves üveglemez helyett a szárazlemezt. Zselatinréteggel bevont találmányát szabadalmaztatta Angliában és az USA-ban is, majd felmondott a banknál, és megalapította saját kis vállalatát Rochesterben. 1888-ra kifejlesztette a papíralapú tekercsfilmet és hozzá egy egyszerű kamerát: a Kodakot, amit 25 dollárért már bárki megvehetett.
A koponyeg.hu szerint csütörtökön sok napsütésre van kilátás, némi fátyol- és gomolyfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél megélénkül. 30 fok körüli nyárias időnk lesz.
A BKK tájékoztatása szerint forgalomkorlátozások lesznek a XI. kerületben a Műegyetem rakparton szeptember 04., csütörtök 06:00 és szeptember 06., szombat 16:00 óra között. Emellett
Ismét várják a bárzongora muzsika rajongóit a Trilla Kávézóban. Filmzenék, jazz standardek, klasszikus slágerek, francia sanzonok, bossa nova, magyar örökzöldek szólalnak meg, népszerű hazai bárzongoristák előadásában, ezúttal Oláh Zoltán tolmácsolásában, 19:00-20:00 óra között.
