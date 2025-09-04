RETRO RÁDIÓ

Ő volt minden idők egyik legnépszerűbb fizika tanára: 46 éve hunyt el Öveges Professzor

A népszerű fizikusprofesszor tanítói diplomájának megszerzését követően bencés és piarista tanulmányokat is folytatott és pappá is szentelték. Ma van Öveges József halálának évfordulója.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 06:30
ez lesz ma fizika Öveges József

Öveges József ősei apai ágon legalább kétszáz évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. A természettudomány népszerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakjaként nagyon sokat tett a tudományos ismeretterjesztés területén, többek között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulaton (TIT) keresztül. Ő vezette főszerkesztőként 1958-tól a Magyar Televízió 100 kérdés – 100 felelet című műsorát, ez a népszerű adás 135 alkalommal volt műsoron. Legkedvesebb kísérleteim című műsorában egyszerűen elvégezhető, mégis látványos kísérleteket mutatott be, miközben élvezetesen, magával ragadó lelkesedéssel és könnyen érthetően el is magyarázta azokat- olvasható a Wikipédián. A Magyar Rádióban 256 előadást tartott. Öveges József az 1948-ban alapított Kossuth-díj első kitüntetettjei közé tartozott. 1979. szeptember 4-én hunyt el.

Horthy Miklóst is ezen a napon temették újra

1993. szeptember 4-én temették újra Horthyt. Azért ekkor, végakarata szerint addig nem szállíthatták haza holttestét, amíg a szovjet csapatok ki nem vonultak Magyarországról. Az újratemetés Kenderesen, a család és a kormány egybevágó szándéka szerint nem állami szertartás keretében történt.

A távírót is ezen a napon mutatták be először

Samuel Morse 1837. szeptember 4-én mutatta be találmányát a New Yorki egyetemen. A távíró elvét még 1832-ben álmodta meg, ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Morse a bemutatón fél kilométerrel távolabb levő munkatársától kapott kódokat, amiket egybeolvasva a következő szöveget kapta: "Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én." Az egységes nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-vonal kombinációt Morse csak 1839-ben dolgozta ki. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat.

Ma van Szent Rozália napja is

Rozália a katolikus barokk népéletnek egyik legjellegzetesebb alakja, az egykorú járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje. Életéről keveset tudunk, azt is teljesen átszövi a legenda. Az előkelő Sinibaldi grófi család sarja, a szicíliai udvarban nevelkedett, majd visszavonult a világtól. Palermo mellett a Monte Pellegrino egyik barlangjának mélyén húzódott meg és 1166 táján ott is halt meg. A barlang földjére feküdt, bal karját tette vánkosul a feje alá, jobbjával a feszületet tartotta. Legtöbbször így ábrázolják.

Egy másik találmányt, a filmes fényképezőgépet is szeptemberben mutatták be

George Eastman feltaláló egy szeptember 4-ei napon mutatta be első roll-film kamerát és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. A Kodak atyja egyébként a húszas éveiben még bankárként dolgozott, majd egy hosszabb utazásra készülve szeretett bele a fényképezésbe. Három év alatt az otthoni laboratóriumában megalkotta az úgynevezett nedves üveglemez helyett a szárazlemezt. Zselatinréteggel bevont találmányát szabadalmaztatta Angliában és az USA-ban is, majd felmondott a banknál, és megalapította saját kis vállalatát Rochesterben. 1888-ra kifejlesztette a papíralapú tekercsfilmet és hozzá egy egyszerű kamerát: a Kodakot, amit 25 dollárért már bárki megvehetett.

George Eastmannak köszönhetjük a filmes fényképezőgépet.

Négy helyen tart véradást a Vöröskereszt a fővárosban

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 12:00-18:00 óra között az Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.)
  • 12:00-18:00 óra között a KÖKI Terminálban (1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75.)

Ismét 30 fok körül lesz a csúcs

A koponyeg.hu szerint csütörtökön sok napsütésre van kilátás, némi fátyol- és gomolyfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél megélénkül. 30 fok körüli nyárias időnk lesz.

Itt érdemes forgalmi változásokra számítani mától

A BKK tájékoztatása szerint forgalomkorlátozások lesznek a XI. kerületben a Műegyetem rakparton szeptember 04., csütörtök 06:00 és szeptember 06., szombat 16:00 óra között. Emellett

  • lezárás lesz a XXII. kerületben a Városház téren szeptember 04., csütörtök 16:00 és szeptember 08., hétfő 04:00 óra között,
  • egyirányúsítás lesz a XI. kerületben a Neszmélyi úton szeptember 04., csütörtök 06:00 és 23:00 óra között,
  • a 107-es busz terelve közlekedik a Rudas Gyógyfürdő és az A38 hajóállomás között csütörtök 10:00-tól péntek 16:00-ig,
  • a 251-es, 251A és 251E buszok is terelve közlekednek: nem érintik a Városház tér és a Budafoki Szomszédok Piaca megállót Kelenföld vasútállomás felé csütörtök 16:00-tól szeptember 7., vasárnap üzemzárásig.

Bárzongora est lesz a Magyar Zene Házában

Ismét várják a bárzongora muzsika rajongóit a Trilla Kávézóban. Filmzenék, jazz standardek, klasszikus slágerek, francia sanzonok, bossa nova, magyar örökzöldek szólalnak meg, népszerű hazai bárzongoristák előadásában, ezúttal Oláh Zoltán tolmácsolásában, 19:00-20:00 óra között.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
