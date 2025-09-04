Ő volt minden idők egyik legnépszerűbb fizika tanára: 46 éve hunyt el Öveges Professzor

Öveges József ősei apai ágon legalább kétszáz évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. A természettudomány népszerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakjaként nagyon sokat tett a tudományos ismeretterjesztés területén, többek között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulaton (TIT) keresztül. Ő vezette főszerkesztőként 1958-tól a Magyar Televízió 100 kérdés – 100 felelet című műsorát, ez a népszerű adás 135 alkalommal volt műsoron. Legkedvesebb kísérleteim című műsorában egyszerűen elvégezhető, mégis látványos kísérleteket mutatott be, miközben élvezetesen, magával ragadó lelkesedéssel és könnyen érthetően el is magyarázta azokat- olvasható a Wikipédián. A Magyar Rádióban 256 előadást tartott. Öveges József az 1948-ban alapított Kossuth-díj első kitüntetettjei közé tartozott. 1979. szeptember 4-én hunyt el.

Horthy Miklóst is ezen a napon temették újra

1993. szeptember 4-én temették újra Horthyt. Azért ekkor, végakarata szerint addig nem szállíthatták haza holttestét, amíg a szovjet csapatok ki nem vonultak Magyarországról. Az újratemetés Kenderesen, a család és a kormány egybevágó szándéka szerint nem állami szertartás keretében történt.

A távírót is ezen a napon mutatták be először

Samuel Morse 1837. szeptember 4-én mutatta be találmányát a New Yorki egyetemen. A távíró elvét még 1832-ben álmodta meg, ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Morse a bemutatón fél kilométerrel távolabb levő munkatársától kapott kódokat, amiket egybeolvasva a következő szöveget kapta: "Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én." Az egységes nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-vonal kombinációt Morse csak 1839-ben dolgozta ki. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat.

Ma van Szent Rozália napja is

Rozália a katolikus barokk népéletnek egyik legjellegzetesebb alakja, az egykorú járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje. Életéről keveset tudunk, azt is teljesen átszövi a legenda. Az előkelő Sinibaldi grófi család sarja, a szicíliai udvarban nevelkedett, majd visszavonult a világtól. Palermo mellett a Monte Pellegrino egyik barlangjának mélyén húzódott meg és 1166 táján ott is halt meg. A barlang földjére feküdt, bal karját tette vánkosul a feje alá, jobbjával a feszületet tartotta. Legtöbbször így ábrázolják.