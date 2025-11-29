RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kulisszatitkokat árult el a második Háborúellenes Gyűlésről

Nyíregyházán folytatódik a Háborúellenes gyűlés.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 10:22
Módosítva: 2025.11.29. 10:29
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés tömeg

Hatalmas az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen - Győr után Nyíregyházán is tömegeket vonz a rendezvény. Már hírt adtunk arról, hogy a beléptetés sikeresen zajlik, ahogy kérdés, hogy melyik Orbán-pulcsi kel el leghamarabb.

Most maga a miniszterelnök posztolt kulisszatitkokat. Így látszik, hogy Radics Gigi és Curtis ismét színpadra áll, valószínűleg a gigaslágert, a Szabadság vándorait adják elő.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu