Orbán Viktor kulisszatitkokat árult el a második Háborúellenes Gyűlésről

Hatalmas az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen - Győr után Nyíregyházán is tömegeket vonz a rendezvény. Már hírt adtunk arról, hogy a beléptetés sikeresen zajlik, ahogy kérdés, hogy melyik Orbán-pulcsi kel el leghamarabb.

Most maga a miniszterelnök posztolt kulisszatitkokat. Így látszik, hogy Radics Gigi és Curtis ismét színpadra áll, valószínűleg a gigaslágert, a Szabadság vándorait adják elő.