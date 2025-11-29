- Giró-Szász András: Minél később zárják le a háborút, annál több vérbe és áldozatba kerül
Orbán Viktor kulisszatitkokat árult el a második Háborúellenes Gyűlésről
Nyíregyházán folytatódik a Háborúellenes gyűlés.
Hatalmas az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen - Győr után Nyíregyházán is tömegeket vonz a rendezvény. Már hírt adtunk arról, hogy a beléptetés sikeresen zajlik, ahogy kérdés, hogy melyik Orbán-pulcsi kel el leghamarabb.
Most maga a miniszterelnök posztolt kulisszatitkokat. Így látszik, hogy Radics Gigi és Curtis ismét színpadra áll, valószínűleg a gigaslágert, a Szabadság vándorait adják elő.
