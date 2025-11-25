Jó hírt kaptak a nyugdíjasok: Egy lépésre az 300 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel

A Parlament Gazdasági Bizottsága elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 2026. január 1-jétől kétszeresére emelné az ATM-ekből havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét, így két ingyenes alkalommal összesen 300 ezer forintot lehetne kivenni. A biztosdontes.hu adatai szerint a változás több mint 1,3 millió nyugdíjast érintene.

Jól járnak a nyugdíjasok Fotó: Freepik

Örömmel jelentem be, hogy a Parlament Gazdasági Bizottságában napirendre tűztük és a mai napon megszavaztuk azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 000 ezer forintot, havi 2 alkalommal ingyenesen lehessen készpénzben felvenni!

- írta Witzmann Mihály még októberben a közösségi médiában.

Mit kell tudni az ingyenes készpénzfelvételről?

A díjmentesség minden belföldi forintalapú ATM-re érvényes, vagyis más bank automatája is használható. Ez azért lényeges, mert jelenleg nagy ütemben zajlanak az ATM-telepítési munkálatok, hiszen 2025 végéig minden legalább 1000 fős településen kötelező lesz bankjegykiadó automata, a következő év végére pedig az 500 fő feletti településeken is meg kell jelennie készülékeknek.

Mit nem érint a módosítás?

Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer: az üzletek pénztárainál továbbra is legfeljebb 40 ezer forint vehető fel ingyen havonta. Ez jelenleg kizárólag a Penny üzleteiben érhető el, és egyelőre nincs jel arra, hogy más láncok is bevezetnék - számolt be róla a Világgazdaság.

Jelentős megtakarítást hozhat a nyugdíjasoknak

A díjmentes keret emelése különösen időszerű, mert

a 150 ezer forintos limit 2013-as bevezetésekor az átlagnyugdíj mindössze 118 ezer forint volt, míg ma már több mint 245 ezer forint.

A változásnak köszönhetően megszűnhet a készpénzfelvételi díj sok érintettnél, egy átlagnyugdíjas akár évi 30 ezer forintot is megtakaríthat, ami nagyjából egy 1 százalékos nyugdíjemelésnek felel meg.