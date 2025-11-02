Fodrászhoz ment a férfi: hihetetlen dolog történt vele, mire levágták a haját

A legtöbb ember, amikor fodrászhoz megy, mire kilép onnan, valamivel kevesebb pénzösszeg lesz a bankszámláján. De nem Oscar Galdamez Rosales-nek, aki milliomos lett mindössze néhány óra leforgása alatt.

Milliomos lett a férfi a fodrászat után Fotó: Illusztráció: Unsplash

Milliomos lett a férfi néhány óra alatt

Nem rég történt eset, hogy egy durhami lakos tekintélyes pénzösszeggel gazdagodott meg, mikor elment, hogy készpénzt vegyen fel, hogy kifizesse fodrászát. Mikor Oscar elment készpénzt felvenni, hirtelen felindulásból betért a Lighthouse Food Martba és vett egy 20 dolláros Ruby Red 7-es kaparós sorsjegyet.

Ezután visszatért kifizetni fodrászát, majd lekaparta a sorsjegyet és nem hitt a szemének. Nyert 100 ezer dollárt, azaz átszámítva több, mint 33,5 millió forintot.

Valami azt súgta, hogy vegyem meg, úgyhogy megtettem

- idézi a férfi szavait a People. Hozzátette, hogy erőteljesen ezt érezte.

Röviddel ezután a férfi igényelte a nyereményét, elárulta, hogy alig várja, hogy hasznát vegye a nyereményének, a lottótársaságnak azt nyilatkozta, hogy ez segíteni fog neki, hogy elérje az eddig kitűzött jónéhány célját.