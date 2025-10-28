Micsoda mázli: egy éven belül kétszer nyert a lottón szerencsés nő

Hatalmas megdöbbenés érte azt a nyugdíjas nőt, aki ebben az évben már második alkalommal nyerte meg a lottót. 6 hónapon belül két nagy összeg ütötte a nő markát és lehet, hogy a szerencséjének még mindig nincs vége.

Kétszeres lottónyertes lett a nyugdíjas nő Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Egymás után kétszer is megnyerte a lottót

Marie Johnson-Fernandez egy átlagos amerikai nő, akire már másodjára mosolygott rá a szerencse. A nyugdíjas nő a Pick 4 lottón játszott, a szelvényt egy közeli boltban vásárolta meg, majd az interneten nézte meg a nyerőszámokat. Amikor meglátta, hogy nagy összeget nyert, egy percig el sem hitte a szerencséjét.

Néhányszor pislognom kellett. Aztán izgatott lettem, mint ahogy mindig szoktam.

A nő ezután felhívta férjét, hogy megossza vele az izgalmas híreket. A nő gyakran játszik a lottón, a hónap elején 59 500 (19 868 835 Ft) dolláros nyereményt vihetett haza.

Alig pár hónapja a nő egy másik nagy nyereménnyel lett gazdagabb, áprilisban

26 500 dollárt (8 849 145 Ft) nyert. A mázlista nő a pénzt a számlák kifizetésére és egy óceánjárós kirándulásra tervezi költeni.

Marie mindig izgatott, amikor megnézi a lottószelvényeit, de próbálja megőrizni a nyugalmát, nehogy rosszul legyen – írja a People.

Az egész rendszerem arra épül, hogy nyugodt maradjak. Lehet, hogy hangosan sikítok, de az a lényeg, hogy ne hiperventilláljak és ne ájuljak el, mert általában egyedül vagyok valahol.