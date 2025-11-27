80 éve nem volt ilyen: nemzeti kincset kutatnak Győr térségénél – Fotók!

A tenyerüket dörzsölik izgatottan a magyar meteorit szakértők, hiszen november 15-én olyan történt, amire 80 éve nem volt példa hazánkban. Nemrég ugyanis meteorithullás volt Magyarországon! Ilyenre pedig utoljára évtizedekkel ezelőtt, 1944-ben volt példa Miskénél, aminek magyar szemtanúja is volt. Ezért is óriási szenzáció a mostani eset, így kutatóakció is indult, mert meteorit darabok hullottak Győr környékén!

Meteorit hullott hazánk területére / Fotó: MMT

Meteorit-szenzáció

Hatalmas lehetőség nyílt a magyar meteorit rajongók számára, különösen a Magyar Meteoritikai Társág (MMT) csapata előtt. November 15-én hajnalban egy rendkívül fényes tűzgömb szelte át az égboltot. A tűzgömb Ausztria és Magyarország felett tűnt fel. Az égi jelenséget sajnos itthon nem láthatta senki szabad szemmel, mert akkor borús volt az idő. Ám az Európai Tűzgömb Hálózat műszerei bizony kiszúrták.

Az egyik zárt, meteoritokkal foglalkozó Facebook-csoportban riadóztattak egy bejegyzésben, hogy a Cseh Tudományos Akadémia Csillagászati Intézet adatai szerint egy nagyjából 17 kilogrammot nyomó űrkő tört be a Föld légterébe:

20 kilométeres sebességgel,

a fényútja eztán 103 kilométeressé vált,

majd 23,8 kilométer magasságban

kialudt.

Erre 80 éve 1944-ben volt utoljára példa. Azóta a csillagászok és a meteorit szakértő közösség várta, hogy egyszer újra legyen egy ilyen, a magyar meteorit történelemben ritka égi esemény.

Nemzeti kincsnek számít

A Magyar Meteoritikai Társaság november 15-én épp a 6. országos konferenciáját tartotta, amikor értesültek róla, hogy hatalmas dolog történt. Az MMT csapatából, élén Kereszty Zsolttal, a társaság elnökével útnak indultak, hogy felkutassák a meteorit darabokat. Nincs könnyű dolguk, ugyanis hatalmas területet – szántóföldeket, legelőket – kell végig járniuk, Győr és Zámoly környékét.

Több mint egy hete kutatják a darabokat. Amikor nekikezdtek, akkor még az ősz volt az úr a felkeresett terepen, így könnyen végig tudtak haladni rajtuk, ám azóta lehullott az első hó, így várniuk kellett, hogy elolvadjon. November utolsó hétvégéjén tudnak újra útra kelni.

Eddig a legtöbben tízen voltunk, akik csatárláncban kerestük a meteoritot vagy meteoritokat. Ez a meteorit a felszínen van, nem számítunk rá, hogy belefúródott volna a földbe. Amikor lehullott, a földek nem voltak latyakosak, sarasak, így a felszínen tudott maradni

– árulta le Zsolt.