Mesés nyeremények: ezek voltak az e heti ötös lottó nyerőszámai!
Sikerült eltalálni? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és nyereményeit.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.
Nyerőszámok:
16 (tizenhat)
22 (huszonkettő)
37 (harminchét)
74 (hetvennégy)
81 (nyolcvanegy)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;
3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;
2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint.
Joker: 419874 2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint.
