Mesés nyeremények: ezek voltak az e heti ötös lottó nyerőszámai!

Sikerült eltalálni? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és nyereményeit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Szerencsejáték Zrt ötös lottó nyerőszámok lottó

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.

Ezek voltak az ötös lottó nyerőszámai / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és nyereményeit

Nyerőszámok:

16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

37 (harminchét)

74 (hetvennégy)

81 (nyolcvanegy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;

3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;

2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint.

Joker: 419874 2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint.

 

