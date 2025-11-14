RETRO RÁDIÓ

Péntek esti kocsmakvíz – Te vagy a társaság esze, ha legalább 5 kérdésre jól tudod a választ

A péntek esti kocsma hangulata semmihez sem fogható: csapolt sör illata, poharak csengése, és persze a klasszikus kocsma kvízek izgalma. Nézd meg, te hány kérdésre tudod a választ ebben a kocsmakvízben!

Ezek a baráti megmérettetések nemcsak a tudásról szólnak, hanem arról is, hogy ki mennyire ismeri a világ italait, azok történeteit és kultúráját. Az italokról szóló kvíz azért népszerű, mert mindenki talál benne valamit, amihez van kötődése, legyen az egy kedvenc koktél, egy különleges párlat, vagy egy legenda, amit valaki egyszer hallott egy pultnál.

Péntek esti kocsmai hangulat, ahol a jó társaság és az italos kvíz egyszerre teszi próbára a tudást és a megérzéseket. Próbáld ki most kocsma kvízünket!
Péntek esti kocsmakvíz – te vajon tudod az összes választ? 

Az italok világa rendkívül színes: a whisky füstös karakterétől a borok eleganciáján át egészen a trópusi koktélok játékosságáig minden stílus más hangulatot hordoz. A jó kocsmai kvíz pedig épp azt teszi érdekessé, hogy rámutat: a poharunkban lapuló ital sokkal több egyszerű szomjoltónál. Történetek, tradíciók, országok és kultúrák találkoznak benne. És hogy ki nyeri a nagy péntek esti küzdelmet? Nos, az nem csak a tudáson múlik—néha egy-egy megérzés is sokat ér. Poharakat készítsétek, kezdődhet a játék!

Próbáld ki a péntek esti kocsmakvízünket! Nézd meg, hány kérdésre tudod a választ!

1.
1. Melyik ország híres a szaké készítéséről?
2.
2. Milyen szeszből készül a tequila?
3.
3. Melyik koktél alapja a rum?
4.
4. Melyik ital Skócia nemzeti büszkesége?
5.
5. Melyik borfajta vörös?
6.
6. Mitől „dupla IPA” egy dupla IPA?
7.
7. Melyik koktélban van vodka?
8.
8. Melyik ital olasz eredetű?
9.
9. Milyen ital a Guinness?
10.
10. Melyik ital keverésekor használják a „shaker”-t?

 

 

