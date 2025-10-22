Kvíz: Ezeket a kifejezéseket ma már senki sem használja - te tudod, melyik mit jelent?

A nyelv folyamatosan változik és megújul, mialatt olyan szavak is idővel a szókincsünk részévé válnak, amelyek egykor még teljesen idegennek hatottak. Elég csak arra gondolni, hogyan vakarják a fejüket sokszor az idősebbek, a tinédzserek beszélgetését hallgatva: mintha egy teljesen más nyelven szólnának egymáshoz. A digitális világ ugyanis villámgyorsan alakítja a fiatalok nyelvezetét, így sokszor nem csupán az idősebb generáció, de már a huszonévesek sem értik teljesen, miről beszélnek a tinik. Ugyanez fordítva is igaz: ahogy telnek az évek, számtalan kifejezés vész lassan a feledés homályába, amelyet korábban napi szinten használtak. Az alábbi kvízben most néhány ilyen régi szót és kifejezést hoztunk el nektek.

Kvíz: te tudod, mit jelentenek az alábbi kifejezések? Most majd kiderül! / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Régi kifejezések kvíz - te hánynak ismered a jelentését?

Az alábbi kvízben néhány olyan régi szó és kifejezés található, amelyeket ma már egyáltalán nem, vagy csak bizonyos területeken használnak, neked pedig ki kell választanod, melyik mit jelent.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad és a tudásodat!