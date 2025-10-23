Izzasztóan nehéz kvíz – te tudod, hogy írjuk helyesen az alábbi szavakat?
A magyar nyelvtan bizony nem éppen egyszerű. Te tudod, hogyan írjuk helyesen az alábbi szavakat? Kvízünk segítségével most tesztelheted a tudásodat!
Talán nem is kell különösebben magyarázni, miért olyan fontos a helyesírás, és az, hogy a szabályoknak megfelelően kommunikáljunk írásban is. Ennek ellenére sokszor még felnőttként is fel tudja adni a leckét egy-egy szó helyes leírása, és nem véletlenül. Ezúttal egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben a helyesírásodat tudod tesztelni.
Kvíz: hosszú í vagy rövid i?
A magyar nyelvtan kétségtelenül nem egyszerű, noha sok más nyelvvel összehasonlítva az nagy könnyebbséget jelent, hogy úgy írjuk a szavakat, mint ahogyan kiejtjük. Annak eldöntése viszont, hogy hosszú vagy rövid magánhangzóval írunk-e egy bizonyos szót, nemegyszer fejtörést tud okozni: különösen igaz ez az i-í betűs szavak helyesírásánál, amiknél a kiejtés és a leírás nem mindig egyezik.
Az alábbiakban most egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben azt kell eldönteni, hosszú í-vel vagy rövid i-vel írjuk-e a megadott szavakat.
Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad és a tudásodat!
1. Kihirdetett vagy kihírdetett?
2. Cimzett vagy címzett?
3. Birlak vagy bírlak?
4. Díszit vagy díszít?
5. Dicsér vagy dícsér?
6. Sirat vagy sírat?
7. Bíztat vagy biztat?
8. Birkózó vagy bírkózó?
