Izzasztóan nehéz kvíz – te tudod, hogy írjuk helyesen az alábbi szavakat?

Talán nem is kell különösebben magyarázni, miért olyan fontos a helyesírás, és az, hogy a szabályoknak megfelelően kommunikáljunk írásban is. Ennek ellenére sokszor még felnőttként is fel tudja adni a leckét egy-egy szó helyes leírása, és nem véletlenül. Ezúttal egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben a helyesírásodat tudod tesztelni.

Kvíz: hosszú í vagy rövid i? / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Kvíz: hosszú í vagy rövid i?

A magyar nyelvtan kétségtelenül nem egyszerű, noha sok más nyelvvel összehasonlítva az nagy könnyebbséget jelent, hogy úgy írjuk a szavakat, mint ahogyan kiejtjük. Annak eldöntése viszont, hogy hosszú vagy rövid magánhangzóval írunk-e egy bizonyos szót, nemegyszer fejtörést tud okozni: különösen igaz ez az i-í betűs szavak helyesírásánál, amiknél a kiejtés és a leírás nem mindig egyezik.

Az alábbiakban most egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben azt kell eldönteni, hosszú í-vel vagy rövid i-vel írjuk-e a megadott szavakat.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad és a tudásodat!