Az Óperenciás tengeren is túl – te mennyire emlékszel még a Magyar népmesékre? – Kvíz

Te is imádtad gyerekkorodban a Magyar népmeséket? Ha igen, akkor ezt a kvízt egyenesen neked találták ki! A televíziós rajzfilmsorozatban Jankovics Marcell vizuális koncepciójával, Szabó Gyula legendás felolvasásában dolgozták fel a magyar népmesék ismert történeteit. A Kecskemétfilm gyártásában készült rajzfilmsorozat nemcsak nálunk, de szerte a világban is hatalmas sikerre tett szert, és a hírek szerint új részek is készülnek a sorozathoz.

Te mennyire emlékszel még a Magyar népmesékre? – Kvíz / Fotó: YouTube

Kvíz: te mennyire emlékszel a Magyar népmesékre?

Amennyiben szeretnéd felidézni ezeket a régi meséket, most megteheted. Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el nektek, amellyel tesztelheted a tudásodat a legendás rajzfilmsorozattal kapcsolatban.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad!