RETRO RÁDIÓ

Az Óperenciás tengeren is túl – te mennyire emlékszel még a Magyar népmesékre? – Kvíz

Ha te is ezeken a meséken nőttél fel, akkor itt a helyed! Gyere, és idézd fel velünk gyerekkorunk klasszikusait!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 14:30
Szabó Gyula Magyar népmesék kvíz népmese Jankovics Marcell

Te is imádtad gyerekkorodban a Magyar népmeséket? Ha igen, akkor ezt a kvízt egyenesen neked találták ki! A televíziós rajzfilmsorozatban Jankovics Marcell vizuális koncepciójával, Szabó Gyula legendás felolvasásában dolgozták fel a magyar népmesék ismert történeteit. A Kecskemétfilm gyártásában készült rajzfilmsorozat nemcsak nálunk, de szerte a világban is hatalmas sikerre tett szert, és a hírek szerint új részek is készülnek a sorozathoz.

Te mennyire emlékszel még a Magyar népmesékre? – Kvíz / Fotó: YouTube

Kvíz: te mennyire emlékszel a Magyar népmesékre?

 

Amennyiben szeretnéd felidézni ezeket a régi meséket, most megteheted. Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el nektek, amellyel tesztelheted a tudásodat a legendás rajzfilmsorozattal kapcsolatban.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Milyen állat volt a címben szereplő Kacor király?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mi volt tulajdonképpen a rátóti csikótojás?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Miért üldözte el a lányát a király A só című mesében?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mivé változott át Cerceruska testvére?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Miért ölték meg a nővérei a legkisebb királykisasszonyt A szegény ember hegedűje című mesében?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mit kellett adnia a királyfinak a tündérnek A háromágú tölgyfa tündérében?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mire cserélték el a tehenet A bugyuta emberben?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu