Az Óperenciás tengeren is túl – te mennyire emlékszel még a Magyar népmesékre? – Kvíz
Ha te is ezeken a meséken nőttél fel, akkor itt a helyed! Gyere, és idézd fel velünk gyerekkorunk klasszikusait!
Te is imádtad gyerekkorodban a Magyar népmeséket? Ha igen, akkor ezt a kvízt egyenesen neked találták ki! A televíziós rajzfilmsorozatban Jankovics Marcell vizuális koncepciójával, Szabó Gyula legendás felolvasásában dolgozták fel a magyar népmesék ismert történeteit. A Kecskemétfilm gyártásában készült rajzfilmsorozat nemcsak nálunk, de szerte a világban is hatalmas sikerre tett szert, és a hírek szerint új részek is készülnek a sorozathoz.
Kvíz: te mennyire emlékszel a Magyar népmesékre?
Amennyiben szeretnéd felidézni ezeket a régi meséket, most megteheted. Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el nektek, amellyel tesztelheted a tudásodat a legendás rajzfilmsorozattal kapcsolatban.
Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad!
1. Milyen állat volt a címben szereplő Kacor király?
2. Mi volt tulajdonképpen a rátóti csikótojás?
3. Miért üldözte el a lányát a király A só című mesében?
4. Mivé változott át Cerceruska testvére?
5. Miért ölték meg a nővérei a legkisebb királykisasszonyt A szegény ember hegedűje című mesében?
6. Mit kellett adnia a királyfinak a tündérnek A háromágú tölgyfa tündérében?
7. Mire cserélték el a tehenet A bugyuta emberben?
