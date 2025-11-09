Józsefvárosi Fidesz: Pikó András és Horváth Alexander körül elfogyott a levegő!

Mint arról már beszámoltunk vasárnap időközi választást tartanak Józsefvárosban, amelyre azért kerül sor, mert a botrányba keveredett Horváth Alexander lemondott. A választáson a Fidesz–KDNP dr. Pálovics Emesét indítja.

Pikó András Fotó: Tumbász Hédi/Metropol

Az időközi választás kapcsán a józsefvárosi Fidesz egy bejegyzést tett közzé. Posztjukban felszólították Pikó Andrást és Oláh Józsefet, hogy mondjanak le, miután előbbi méltatlanná vált a kerület vezetésére, Horváth Alexandert pedig léptessék vissza!

Pikó András és Horváth Alexander körül elfogyott a levegő! Pikó András szégyent hozott a józsefvárosiakra és szényent hozott a baloldalra. Hónapokon keresztül hallgatott, amikor pedig megszólalt, a józsefvárosiak szemébe hazudott. Ezt már Pikó saját embere sem bírta és lerántotta a leplet a polgármester valótlan állításairól és Horváth Alexander drogbulijának részleteiről. Horváth szelfivideóban hencegett hogy egy „fehér poros” buliban vesz részt. Amikor a felvétel nyilvánosságra került, Pikó azzal mosdatta Horváthot, hogy az egy régi, 3 éve készült a videó, amikor még Horváth »csikó« volt. De Pikó András bizalmi embere, Ali Abd El Rahim nyilvánosságra hozta, hogy Horváth Alexander képviselőként, mindössze néhány hónapja járt a nevezett drogbulin. Pikó András tehát végig hazudta a Losonci negyedi időközi választási kampányt, hogy bólogató Jánost faragjon Horváth Alexanderből. Ahogyan Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő rámutatott mind Pikó András, mind Horváth Alexander megszegték a képviselő-testület előtt tett esküjüket, ami úgy szól: »Magyarország jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom«

– olvasható a posztban, amely így folytatódik:

„Pikó András vállát más bűnök is terhelik. Megpróbálta eltussolni Oláh József zaklatási botrányát. A momentumos képviselő – egy az önkormányzat berkeiből származó vizsgálati dokumentum szerint – kiszolgáltatott nőkkel szemben szexuális zaklatóként lépett fel egy önkormányzati intézményben, Pikó András pedig hallgatásával falazott neki. A józsefvárosi Fidesz szerint Pikó András nem méltó tovább Józsefváros vezetésére, ezért felszólítjuk, hogy Oláh Józseffel együtt mondjon le és Horváth Alexandert léptesse vissza!”