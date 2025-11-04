„Minden étkezés szenvedés” – Fogorvosa tönkretette a nő életét
Fájdalmakkal küzd, alig bír enni, és önbizalma sincs annak a nőnek, aki évek óta fogínygyulladással szenved. A fogorvos nem megfelelő kezelést, és rossz hidat épített be a nőnek, aki mindössze csak annyit szeretett volna, hogy két fogát pótolják neki.
Fogorvosi hiba miatt elképesztő fájdalmaktól szenved egy brit nő, miután teljesen szükségtelen kezelést és rossz beavatkozást végzett rajta az orvos. Azóta perre vitte az ügyet, melyet meg is nyert, a fogorvos azonban ezekután sem hajlandó vállalni tettéért a felelősséget.
Fogorvosi hiba miatt retteg újabb orvoshoz menni a sérült nő
Egy 47 éves nő, Sadie Hobson ma már retteg minden fogorvosi széktől, miután egy félresikerült beavatkozás tönkretette a száját és az önbizalmát. Azt mondja, folyamatos fájdalom gyötri, az ínye vérzik, és már mosolyogni sem mer. Elmondása szerint a fogorvosa négy teljesen egészséges fogát csiszolta le, hogy egy nagy hídpótlást illesszen be – amire valójában semmi szükség nem volt. - olvasható a Mirror cikkében.
Sadie eredetileg csak két implantátumot szeretett volna, mivel korábban egy baleset miatt elveszített két fogat. A beavatkozás azonban rémálommá vált. Ahelyett, hogy a két hiányzó fogat pótolta volna, a fogorvos négy ép fogat roncsolt le, aminek következménye ínyvisszahúzódás, állandó gyulladás és kínzó fájdalom lett.
Minden étkezés szenvedés. Nem tudok beleharapni a gyümölcsökbe, és kerülöm a keményebb ételeket is. Szégyellem a mosolyomat, és inkább elbújok az emberek elől
– mondta a nő.
Az első beavatkozás után Sadie hamarosan ínybetegséget kapott. Hiába járt vissza többször a rendelőbe, panaszait szerinte semmibe vették. Amikor végül másik szakemberhez fordult, az új fogorvosa döbbenten közölte vele, hogy a híd hibás, az ínye pedig súlyosan károsodott. „Azt hittem, egy ajánlott orvossal nem lehet baj. De amit kaptam, az inkább kínzás volt. A híd laza volt, az ínyem egyre jobban zsugorodott, és minden nap újabb fájdalommal ébredtem” – mesélte.
A fogászati kálvária 2022-ben kezdődött, és azóta teljesen megváltoztatta Sadie életét. A korábban vidám, társaságkedvelő nő ma már elrejti a száját, ha beszél vagy nevet. Még a puha ételek is fájdalmat okoznak neki, és szerinte az esély, hogy egyszer újra magabiztosan mosolyogjon, egyre kisebb. Kétségbeesésében Spanyolországban is járt orvosnál, ahol megerősítették: súlyos ínygyulladása van. Ekkor döntött úgy, hogy jogi segítséget kér.
A Dental Law Partnership szakértői vizsgálata megállapította, hogy a fogorvos teljesen indokolatlan kezelést végzett – egészséges fogakat csiszolt le, hibás hidat helyezett be, és hónapokon át figyelmen kívül hagyta Sadie panaszait.
Az ügy 2025 júniusában zárult, a nő 17 000 font kártérítést kapott. A fogorvos azonban a mai napig nem vállalta a felelősséget.
Rettegek attól, hogy újra fogorvoshoz menjek. Nem bízom már senkiben az Egyesült Királyságban. Szörnyű érzés, hogy valaki ennyire semmibe veheti a fájdalmadat, mintha nem is ember lennél
– mondta Sadie. Most azon gondolkodik, hogy Törökországba utazik, hátha ott végre rendbe tudják hozni a fogait.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre