„Minden étkezés szenvedés” – Fogorvosa tönkretette a nő életét

Fogorvosi hiba miatt elképesztő fájdalmaktól szenved egy brit nő, miután teljesen szükségtelen kezelést és rossz beavatkozást végzett rajta az orvos. Azóta perre vitte az ügyet, melyet meg is nyert, a fogorvos azonban ezekután sem hajlandó vállalni tettéért a felelősséget.

A fájdalmakkal küzdő nő retteg, ha fogorvosi széket lát Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Fogorvosi hiba miatt retteg újabb orvoshoz menni a sérült nő

Egy 47 éves nő, Sadie Hobson ma már retteg minden fogorvosi széktől, miután egy félresikerült beavatkozás tönkretette a száját és az önbizalmát. Azt mondja, folyamatos fájdalom gyötri, az ínye vérzik, és már mosolyogni sem mer. Elmondása szerint a fogorvosa négy teljesen egészséges fogát csiszolta le, hogy egy nagy hídpótlást illesszen be – amire valójában semmi szükség nem volt. - olvasható a Mirror cikkében.

Sadie eredetileg csak két implantátumot szeretett volna, mivel korábban egy baleset miatt elveszített két fogat. A beavatkozás azonban rémálommá vált. Ahelyett, hogy a két hiányzó fogat pótolta volna, a fogorvos négy ép fogat roncsolt le, aminek következménye ínyvisszahúzódás, állandó gyulladás és kínzó fájdalom lett.

Minden étkezés szenvedés. Nem tudok beleharapni a gyümölcsökbe, és kerülöm a keményebb ételeket is. Szégyellem a mosolyomat, és inkább elbújok az emberek elől

– mondta a nő.

Az első beavatkozás után Sadie hamarosan ínybetegséget kapott. Hiába járt vissza többször a rendelőbe, panaszait szerinte semmibe vették. Amikor végül másik szakemberhez fordult, az új fogorvosa döbbenten közölte vele, hogy a híd hibás, az ínye pedig súlyosan károsodott. „Azt hittem, egy ajánlott orvossal nem lehet baj. De amit kaptam, az inkább kínzás volt. A híd laza volt, az ínyem egyre jobban zsugorodott, és minden nap újabb fájdalommal ébredtem” – mesélte.

A fogászati kálvária 2022-ben kezdődött, és azóta teljesen megváltoztatta Sadie életét. A korábban vidám, társaságkedvelő nő ma már elrejti a száját, ha beszél vagy nevet. Még a puha ételek is fájdalmat okoznak neki, és szerinte az esély, hogy egyszer újra magabiztosan mosolyogjon, egyre kisebb. Kétségbeesésében Spanyolországban is járt orvosnál, ahol megerősítették: súlyos ínygyulladása van. Ekkor döntött úgy, hogy jogi segítséget kér.

A Dental Law Partnership szakértői vizsgálata megállapította, hogy a fogorvos teljesen indokolatlan kezelést végzett – egészséges fogakat csiszolt le, hibás hidat helyezett be, és hónapokon át figyelmen kívül hagyta Sadie panaszait.

Az ügy 2025 júniusában zárult, a nő 17 000 font kártérítést kapott. A fogorvos azonban a mai napig nem vállalta a felelősséget.

Rettegek attól, hogy újra fogorvoshoz menjek. Nem bízom már senkiben az Egyesült Királyságban. Szörnyű érzés, hogy valaki ennyire semmibe veheti a fájdalmadat, mintha nem is ember lennél

– mondta Sadie. Most azon gondolkodik, hogy Törökországba utazik, hátha ott végre rendbe tudják hozni a fogait.