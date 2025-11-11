RETRO RÁDIÓ

Elképesztő, hogy mit kapott Böbi néni: újra csodájára járnak majd a karácsonyi mesevilágának – fotó

Hagyománnyá vált Dányban, hogy minden éveben ünnepi fénybe borul Hangodi Erzsébet otthona. Böbi néni házára évről évre több dísz és fény kerül, és egyre többen támogatják a nyugdíjas pedagógus kezdeményezését. Idén is rengetegen jelezték, hogy segítenek fényárba borítani a házát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.11. 20:00
karácsony Böbi Dány dísz

Az ország minden pontjáról a csodájára járnak Böbi néni házának, ami minden évben ünnepi fénybe borul. Az idei év azonban más lesz, mint az eddigiek. Egyre többen állnak a kezdeményezés mellé, és segítik dekorációkkal és díszekkel Hangodi Erzsébetet. Sőt, idén már a település Mikulás-ünnepségének is részese lesz a nyugdíjas pedagógus otthona.

Böbi néni
Minden évben ünnepi díszbe borul Böbi néni otthona – Fotó: Kovács Dávid

Sokan állnak Böbi néni kezdeményezése mellé

Minden öt éve kezdődött. Akkor egy kis Betlehem került a házam elé, amit később Erdélybe ajándékoztam. Azóta minden évben feldíszítem az otthonom, ami egyre díszesebb és fényesebb. Nagyon sokan állnak mellém, és támogatnak ebben

– mondja meghatódottan Böbi néni, akinek az a legfontosabb, hogy a gyerekeknek örömet okozzon.

20241209 _Pilis_Böbi néni karácsonyi díszei_KD_MW Bulvár (28)
A gyerekeknek és a felnőtteknek is örömet akar okozni a nyugdíjas pedagógus – Fotó: Kovács Dávid

Rengeteg díszt ajándékoztak a nyugdíjas pedagógusnak

Idén hatalmas ünnepség lesz Dányban, aminek része lesz az én otthonom is. December 5-én lesz egy ünnepség a településen, majd a buli nálam folytatódik, idén hozzám is jön a Mikulás 

– folytatja a nyugdíjas pedagógus, akinek az ünnepi díszbe öltözött háza híre ment országszerte, és rengeteg díszt ajándékoztak Böbi néninek.

Böbi néni
A szomszédok egy hatalmas szarvast vásároltak – Fotó: olvasói

Nagyon örülök, amikor megkeresnek. Több mint 200 kilométert kellett mennem Somogyfajszra a díszekért, de megérte, mert tele lett az autóm csomagtartója bedobozolt kincsekkel. A másik meglepetés az volt, hogy a szomszédom, Kanalas Imre és családja vásárolt nekem egy hatalmas szarvast

– folyatja a csupa szív asszony, aki elmondta, hogy a háza elé gyönyörű piros posztó lesz kiterítve, és arra kerül majd a dekoráció.

Böbi néni több mint 200 kilométert utazott Somogyfajszra az ajándék díszekért – Olvasói fotó

A lakásban már mindenhol díszek vannak, szinte mozdulni sem lehet. Jövő pénteken jön haza a fiam Németországból, és kezdetét veszi a díszítés. Idén saját piros kapucnis pulóverem is lesz, amire a neve lesz ráhímezve. A szaloncukor és egyéb finomságok mellett lángos is lesz, mert egy volt tanítványom is eljön a büfékocsijával 

– zárj a beszélgetést Hangodi Erzsébet, aki bízik benne, hogy minden a tervei szerint fog haladni, és november végére elkészül a díszítéssel, és a gyereknek és a felnőtteknek is örömet okoz idén is. 

