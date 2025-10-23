Tűzifavásárlás: segítünk elkerülni a csalókat – mutatjuk mire érdemes figyelni!

Sokan az interneten nézik meg először, hogy hol, mennyiért lehet tűzifát venni. A rengeteg hirdetés között viszont sok a kamu, ahogy a kiszállítás közben is előfordulnak ügyeskedések. Mutatunk néhány trükköt, amivel elkerülhető, hogy átverjenek tűzifavásárlás közben!

Ha ezekre figyelsz, kisebb eséllyel vernek át tűzifavásárláskor. Fotó: Shutterstock

Mik a csalók leggyakoribb trükkjei?

Mivel a legtöbb favásárló nem szakértője a fafajtáknak, azok súlyának és fűtési hatékonyságának a kereskedők az alábbi trükkökkel szoktak próbálkozni: a sarangolt, méteres hasított tűzifát úgy mérik ki, hogy raknak egy sort simán, egy sort pedig arra keresztben. Ezáltal 30%-kal kevesebb fa kerül átadásra, mintha az összes fát egymással párhuzamosan raknák a sarangba. Van, hogy a kalodás kiszerelés külső befoglaló méreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a famennyiség csaknem 10%-kal is kevesebb lehet, ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, ha azt a vásárló meg akarja tartani. A rendelt tűzifa esetén pedig gyakori, hogy nem a megbeszélt mennyiségű fát, hanem jóval kevesebbet pakolnak az autóra és mivel nagyon keveseknek van otthon ipari mérlege, az átverés sokszor észrevétlen marad. A súlyra értékesített tűzifánál pedig előfordul, hogy nedves fát adnak el, amit még meg is locsolnak, hogy sokkal nagyobb tömege legyen.

Az online hirdetéseknél erre figyeljünk

Mindig ellenőrizzük le, hogy fel van tüntetve az eladó személye vagy a cég, akitől a fát rendelhetjük. Az áron és az elérhetőségen kívül pedig az eladó EUTR azonosítója is szerepel a hirdetésben, ez ugyanis előírás és garancia is arra, hogy a hatóságok által leellenőrzött és nyilvántartásba vett kereskedőről van szó. Lehetőleg az ilyen hirdetőket részesítsük előnyben, ha online keresünk tűzifát.

Házhoz szállításnál erre figyeljünk

Előfordulhat, hogy a hirdető maga valós személy vagy vállalkozás, engedélyük is van, de az áru átadásakor megpróbálnak trükközni. Ezt úgy kerülhetjük el, ha már a megrendeléskor jelezzük, csak olyan szállítmányt vagyunk hajlandóak átvenni, amit a Nébih-hez bejelentett szállítójeggyel szállítanak ki. Az átvételekor ellenőrizzük le, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban a hirdető neve, telephelye, EUTR azonosítószáma, adószáma, valamint a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma is fel van-e tüntetve.