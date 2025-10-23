Tűzifavásárlás: segítünk elkerülni a csalókat – mutatjuk mire érdemes figyelni!
Főleg az online rendelésnél érdemes résen lenni, de a mérleggel, szállítással is trükközhetnek az árusok. Van azonban néhány praktika amikkel jó eséllyel megúszható, hogy átverjenek tűzifavásárlás közben. Ezek azok!
Sokan az interneten nézik meg először, hogy hol, mennyiért lehet tűzifát venni. A rengeteg hirdetés között viszont sok a kamu, ahogy a kiszállítás közben is előfordulnak ügyeskedések. Mutatunk néhány trükköt, amivel elkerülhető, hogy átverjenek tűzifavásárlás közben!
Mik a csalók leggyakoribb trükkjei?
Mivel a legtöbb favásárló nem szakértője a fafajtáknak, azok súlyának és fűtési hatékonyságának a kereskedők az alábbi trükkökkel szoktak próbálkozni: a sarangolt, méteres hasított tűzifát úgy mérik ki, hogy raknak egy sort simán, egy sort pedig arra keresztben. Ezáltal 30%-kal kevesebb fa kerül átadásra, mintha az összes fát egymással párhuzamosan raknák a sarangba. Van, hogy a kalodás kiszerelés külső befoglaló méreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a famennyiség csaknem 10%-kal is kevesebb lehet, ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, ha azt a vásárló meg akarja tartani. A rendelt tűzifa esetén pedig gyakori, hogy nem a megbeszélt mennyiségű fát, hanem jóval kevesebbet pakolnak az autóra és mivel nagyon keveseknek van otthon ipari mérlege, az átverés sokszor észrevétlen marad. A súlyra értékesített tűzifánál pedig előfordul, hogy nedves fát adnak el, amit még meg is locsolnak, hogy sokkal nagyobb tömege legyen.
Az online hirdetéseknél erre figyeljünk
Mindig ellenőrizzük le, hogy fel van tüntetve az eladó személye vagy a cég, akitől a fát rendelhetjük. Az áron és az elérhetőségen kívül pedig az eladó EUTR azonosítója is szerepel a hirdetésben, ez ugyanis előírás és garancia is arra, hogy a hatóságok által leellenőrzött és nyilvántartásba vett kereskedőről van szó. Lehetőleg az ilyen hirdetőket részesítsük előnyben, ha online keresünk tűzifát.
Házhoz szállításnál erre figyeljünk
Előfordulhat, hogy a hirdető maga valós személy vagy vállalkozás, engedélyük is van, de az áru átadásakor megpróbálnak trükközni. Ezt úgy kerülhetjük el, ha már a megrendeléskor jelezzük, csak olyan szállítmányt vagyunk hajlandóak átvenni, amit a Nébih-hez bejelentett szállítójeggyel szállítanak ki. Az átvételekor ellenőrizzük le, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban a hirdető neve, telephelye, EUTR azonosítószáma, adószáma, valamint a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma is fel van-e tüntetve.
Aki telefonon rendel tűzifát, fizetés előtt ezekre kérjen választ
Amennyiben egy hirdetőt felhívva választ kapunk a következő kérdésekre (hajlandó rá válaszolni a hirdető), nagy valószínűséggel nem lövünk nagyon mellé:
- Bejelentkezett Ön a Nébih hatósági nyilvántartásába tűzifa-kereskedőként vagy erdőgazdálkodóként?
- A hirdetésben szereplő EUTR technikai azonosító szám valódisága ellenőrizhető a Nébih honlapján?
- Ha reklamációm lenne a tűzifával kapcsolatban, abban az esetben kit kereshetek, milyen címen és telefonszámon?
- Ön rendelkezik telephellyel, ahol megnézhetem előzetesen a tűzifát?
- A tűzifa-szállítmány mellé hoznak szállítójegyet?
- Kérem, amikor elindulnak hozzám a fával, telefonon hívjanak fel, és adják meg a teherautó rendszámát, mert csak az azzal érkező szállítmányt fogadom!
Amennyiben ezekre a kérdésekre nem hajlandó vagy nem tud válaszolni a hirdető, esetleg nemleges választ ad, akkor attól a személytől kockázatos a vásárlás-figyelmeztet a Nébih.
Mire figyeljünk még tűzifavásárláskor?
- Ha van EUTR azonosítója az eladónak, ellenőrizzük a számot a Nébih honlapján.
- Ellenőrizzük a hirdető telefonszámát a Nébih fekete listáján.
- Kiszállításkor a sorszámozott szállítójegyen, a számlán vagy nyugtán kívül egy vásárlói tájékoztatót is mellékelnie kell az eladóknak.
- A rendőrség szerint egy megbízható kereskedőnek általában nincs szüksége arra, hogy házaljon, így az ilyen árusokat lehetőleg kerüljük el.
- Soha ne utaljunk előre pénzt, főleg ismeretlen hirdetőknek!
- Legyünk nagyon óvatosak, ha a hirdető az ország egész területére vállal szállítást.
- Ha tehetjük, inkább köbméterben mérve, térfogatra vegyünk tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víztartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyiséget!
Ha biztosra mennénk, itt nézzünk körül
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (Nébih) van egy tűzifavásárlást segítő online piactere. A tuzifatokosan.nebih.gov.hu oldal segítségével könnyen és átlátható módon informálódhatunk a lakóhelyük közelében elérhető tűzifakínálatról. A hirdetők ügyfélkapus azonosítás után árulhatják csak itt a portékájukat, így az illegális, lopott tűzifát kínáló csalók ki vannak zárva a rendszerből.
