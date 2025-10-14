Egyre hidegebbek a reggelek: így hozd ki a maximumot a radiátorból extra kiadás nélkül
Melegebbet szeretnél? Így hozd ki a maximumot a radiátorból egy egyszerű trükkel!
Egyre hidegebbek az éjszakák, és a téli időszak még csak most jön! Hiába a napsütéses nappalok, a lakás már nem melegszik fel annyira, hogy kellemes legyen bent a hőmérséklet, így bizony sok háztartásban bekapcsolták a radiátorokat. Ez azonban extra költséggel jár. Mutatunk azonban most egy trükköt, amivel nemcsak melegebb lesz otthon, de a költségeid sem szállnak el miatta. Így hozd ki a maximumot a radiátorból!
Így hozd ki a maximumot a radiátorból egy egyszerű praktikával!
A radiátorokon gyakran felhalmozódik a por, a szennyeződés a lakásban, még akkor is, ha éppen nem üzemelnek. Ha pedig be vannak kapcsolva, akkor csak úgy szállnak be a radiátor réseibe a levegőben lebegő részecskék a folyamatos légmozgás miatt. Márpedig az ott felmelegedő szennyeződés visszafogja a hősugárzást, ezért sokan feljebb tekerik a radiátort, ami így megemeli a fűtésszámlát.
Szerencsére azonban egy minden lakásban megtalálható eszközzel könnyen orvosolható a probléma. Elő a hajszárítót!
A hajszárítót arra is használhatod, hogy kifújd a port a radiátor köztes részeiből és a hátuljáról. Ez különösen hasznos például az öntöttvas modelleknél. Ez a módszer remek plusz lehet egy alaposabb takarításnál, mert így a maradék port a tetejéről, az oszlopok közül és a radiátor mögül is eltávolíthatod!
– írja a Mirror.
Így tisztítsd meg helyesen a radiátort hajszárítóval:
- Kapcsold ki a fűtést. A meleg radiátor magához vonzza a port, és meg is égethet, ha hozzáérsz.
- Töröld át a radiátor felületét nedves szivaccsal, és porszívózd ki alóla a port.
- Teríts egy törölközőt a radiátor alá.
- Használj portörlőt vagy kefét, és amennyire lehet, tisztítsd ki a radiátor hátulját és a rések közötti területeket.
- Állítsd a hajszárítót hűvös vagy alacsony hőfokra, és fújd ki a maradék port a radiátor hátuljából.
- A hajszárító fúvókáját irányítsd a felső levegőnyílásokra, hogy a por lefelé szálljon és a törölközőre hulljon.
- Végül töröld át újra a radiátort a mosogatószeres vízzel, majd tisztítsd le a környező falakat is, mert a por gyakran odatapad.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre