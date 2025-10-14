Egyre hidegebbek a reggelek: így hozd ki a maximumot a radiátorból extra kiadás nélkül

Egyre hidegebbek az éjszakák, és a téli időszak még csak most jön! Hiába a napsütéses nappalok, a lakás már nem melegszik fel annyira, hogy kellemes legyen bent a hőmérséklet, így bizony sok háztartásban bekapcsolták a radiátorokat. Ez azonban extra költséggel jár. Mutatunk azonban most egy trükköt, amivel nemcsak melegebb lesz otthon, de a költségeid sem szállnak el miatta. Így hozd ki a maximumot a radiátorból!

Így hozd ki a maximumot a radiátorból! Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Így hozd ki a maximumot a radiátorból egy egyszerű praktikával!

A radiátorokon gyakran felhalmozódik a por, a szennyeződés a lakásban, még akkor is, ha éppen nem üzemelnek. Ha pedig be vannak kapcsolva, akkor csak úgy szállnak be a radiátor réseibe a levegőben lebegő részecskék a folyamatos légmozgás miatt. Márpedig az ott felmelegedő szennyeződés visszafogja a hősugárzást, ezért sokan feljebb tekerik a radiátort, ami így megemeli a fűtésszámlát.

Szerencsére azonban egy minden lakásban megtalálható eszközzel könnyen orvosolható a probléma. Elő a hajszárítót!

A hajszárítót arra is használhatod, hogy kifújd a port a radiátor köztes részeiből és a hátuljáról. Ez különösen hasznos például az öntöttvas modelleknél. Ez a módszer remek plusz lehet egy alaposabb takarításnál, mert így a maradék port a tetejéről, az oszlopok közül és a radiátor mögül is eltávolíthatod!

– írja a Mirror.

Így tisztítsd meg helyesen a radiátort hajszárítóval: