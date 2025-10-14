Három világnap és egy nemzetközi emléknap is van ma: ezek azok

Ma van a szervadományozás és transzplantáció világnapja. Az Európai Donációs napot 1996-ban rendezték meg először Genfben. Később, 2005-ben, a WHO világnappá nyilvánította, majd az Európa Tanács kezdeményezte a Szervdonáció és transzplantáció európai napjának megtartását azzal a céllal, hogy kifejezzük tiszteletünket azok iránt, akik haláluk után vagy életük során szervüket adták embertársuknak. A szervadományozás és transzplantáció európai és világnapja Magyarországon október 14-én van.

Ma van a transzplantációs világnap. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ma van a légzésfunkciós világnap is

Az Európai Tüdőgyógyász Társaság (European Respiratory Society – ERS) 2010-ben hirdette meg először a légzésfunkciós világnapot. A szakmai közösség ezzel csatlakozott a tüdő éve kampányhoz, amelynek célja az emberek tudatosságának növelése tüdejük egészségének megóvása érdekében. A fő cél azóta is az ezen a napon, hogy tematizálják a légúti betegek számának növekedését, a légúti betegségek elleni küzdelem jelentőségét.

A szabványosítás világnapja is október 14-én van

A World Standards Day-t azért ekkor tartják, mert 1946. október 14-énalakult meg az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet). Ennek a szervezetnek a célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése.

A nemzetközi Steve Jobs nap is ma van

2011 óta október 14. a nemzetközi Steve Jobs nap, amikor a néhai techgurura emlékezik a világ. Az Apple társalapítója 2011. október 5-én hunyt el. Tiszelői már a halála évében, rá nem sokkal életre hívták ezt az emléknapot és azóta is minden év október 14-én az egykori techguru által viselt legendás öltözetbe -garbóba és farmerba- bújnak, így tisztelegve az üzletember előtt.

A nemzetközi Steve Jobs nap is ma van. Fotó: Qi Heng / Northfoto

78 éve dőlt meg a hangsebesség rekordja

1947-ben ezen a napon repültek először a hangsebességnél is gyorsabban. Az addigi sebességrekordot Chuck Yeager amerikai berepülőpilóta döntötte meg X-1 kísérleti repülőgépével.

A kubai rakétaválság is október 14-én kezdődött

Egy amerikai kémrepülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubában 1962 október 14-én. Így kezdődött a kubai rakétaválság, ami október 28-áig tartott. A világ ekkor az atomháború kirobbanásának szélére került.