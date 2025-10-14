Három világnap és egy nemzetközi emléknap is van ma: ezek azok
Három, az emberiség számára jelentős és fontos dologra hívják ma fel a figyelmet a szakemberek. Emellett a valaha élt legnagyobb techgurura is ma emlékezünk. Mutatjuk az október 14-ei világnapokat!
Ma van a szervadományozás és transzplantáció világnapja. Az Európai Donációs napot 1996-ban rendezték meg először Genfben. Később, 2005-ben, a WHO világnappá nyilvánította, majd az Európa Tanács kezdeményezte a Szervdonáció és transzplantáció európai napjának megtartását azzal a céllal, hogy kifejezzük tiszteletünket azok iránt, akik haláluk után vagy életük során szervüket adták embertársuknak. A szervadományozás és transzplantáció európai és világnapja Magyarországon október 14-én van.
Ma van a légzésfunkciós világnap is
Az Európai Tüdőgyógyász Társaság (European Respiratory Society – ERS) 2010-ben hirdette meg először a légzésfunkciós világnapot. A szakmai közösség ezzel csatlakozott a tüdő éve kampányhoz, amelynek célja az emberek tudatosságának növelése tüdejük egészségének megóvása érdekében. A fő cél azóta is az ezen a napon, hogy tematizálják a légúti betegek számának növekedését, a légúti betegségek elleni küzdelem jelentőségét.
A szabványosítás világnapja is október 14-én van
A World Standards Day-t azért ekkor tartják, mert 1946. október 14-énalakult meg az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet). Ennek a szervezetnek a célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése.
A nemzetközi Steve Jobs nap is ma van
2011 óta október 14. a nemzetközi Steve Jobs nap, amikor a néhai techgurura emlékezik a világ. Az Apple társalapítója 2011. október 5-én hunyt el. Tiszelői már a halála évében, rá nem sokkal életre hívták ezt az emléknapot és azóta is minden év október 14-én az egykori techguru által viselt legendás öltözetbe -garbóba és farmerba- bújnak, így tisztelegve az üzletember előtt.
78 éve dőlt meg a hangsebesség rekordja
1947-ben ezen a napon repültek először a hangsebességnél is gyorsabban. Az addigi sebességrekordot Chuck Yeager amerikai berepülőpilóta döntötte meg X-1 kísérleti repülőgépével.
A kubai rakétaválság is október 14-én kezdődött
Egy amerikai kémrepülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubában 1962 október 14-én. Így kezdődött a kubai rakétaválság, ami október 28-áig tartott. A világ ekkor az atomháború kirobbanásának szélére került.
Három helyen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 14:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)
Délutánra visszatér a napsütés
A koponyeg.hu szerint kedden csökken a felhőzet, elvonulnak a hajnali záporok. Délután már többórás napsütés ígérkezik. A hajnali 6 fok után 15 fok körül alakulhat a maximum és a prognózis szerint változóan felhős lesz az ég, de némi napsütésre is van esély.
Javában tart még a zsidó fesztivál
A zsidó kultúra legkiemelkedőbb alkotói sorakoznak fel a Spinoza Színházban, ahol október 23-ig minden este 19 órától fantasztikus programok várják a látogatókat. Jegyet válthatunk számos változatos műfajú színházi előadásra – a monodrámától a politikai kabaréig –, sor kerül zenés estre, klezmerkoncertre, fotókiállításra, illetve dokumentum- és játékfilmvetítésre is. A színvonalas és gazdag programban három premier is helyet kapott.
Tárlatvezetéssel várnak a Néprajzi Múzeumban
Ma, vagyis október 14-én a Néprajzi Múzeum kurátori átfogó tárlatvezetést tart a gyűjteményi állandó kiállításában, melyen a múzeum több mint 150 éves tárgykészletének történetén keresztül vezetik az érdeklődőket.
Exkluzív koncert lesz a Madách Színházban
Október 14-én egy exkluzív Duo Libera koncerten vehetnek részt az érdeklődők, amely kelet és nyugat találkozásának ad teret Ádám Eszter operaénekesnő és kvartettje, valamint az argentin gitárművész Juan Pablo Esmok Lew közös előadásában. Az eseménynek a patinás Madách Színház Tolnay Szalonja ad otthont, ahol 18 órakor veszi kezdetét a felejthetetlen zenei utazás.
