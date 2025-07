Ennek a magyar feltalálónak köszönhetjük, hogy ma villamossal közlekedhetünk

Híres magyarok, események és érdekességek. Ez vár ránk ma!

Kandó Kálmán a villamosított vasút megalkotója. Fotó: Mirt Alexander / Shutterstock

Az indukciós motor mellett a villamosvasút megteremtése is az Ő nevéhez fűződik

Kandó Kálmán 1869. július 8-án született, gépészmérnöki diplomáját a budapesti Műegyetemen szerezte, azonban már ekkor is élénken érdeklődött a villamosság és az elektrotechnika iránt. Tanulmányai és katonai szolgálata után Franciaországban helyezkedett el, ahol a Tesla-féle indukciós motorok tervezésével és fejlesztésével foglalkozott. Nemzetközi sikereinek köszönhetően 1894-ben Mechwart András, a Ganz gyár vezérigazgatója visszahívta Magyarországra. Feladata a háromfázisú indukciós motorok hazai gyártásának megszervezése volt. Ekkoriban jött rá, hogy ezek a motorok a vasúti vontatásban is kiválóan alkalmazhatók lennének. 1907 és 1915 között Olaszországban élt, ahol az olasz vasúttársaság felkérésére egy teljes vasútvillamosítási rendszert tervezett. Az I. világháború kitörésekor hazatért, és élete végéig azon dolgozott, hogy olyan rendszert fejlesszen ki, amely lehetővé teszi a villamosított vasút számára az országos elektromos hálózatról való működést. 1895 után összesen 69 szabadalmat jegyzett be. 1931-ben hunyt el, alig másfél évvel azelőtt, hogy legkiemelkedőbb találmánya, az első fázisváltós egységmozdony átesett volna a műszaki próbákon.

Az egyik leghíresebb dzsessz-zenész is ezen a napon született

Szakcsi-Lakatos Béla, Kossuth-díjas dzsessz-zenész, a Nemzet Művész 1943. július 8-án született. A Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, a hatvanas évek közepétől saját zenekaraiban játszott. 1972-től a Rákfogó együttes, majd 1980-tól a Saturnus együttes tagjaként fontos szerepet játszott a fúziós zene hazai terjedésében. A hetvenes évektől tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz-zongora szakán. Koncertjein a jazz és a kortárs improvizációt ötvözte a klasszikus zenékkel. 16 albuma jelent meg és több musicalt írt.

Ma rá emlékeznek az Opus Jazz Clubban

Szakcsi Lakatos Béla-emlékkoncert lesz július 8-án az Opus Jazz Clubban. A legendás jazz-zongorista szerzeményeit Fekete-Kovács Kornél, Oláh Kálmán Jr., Szakcsi Lakatos Róbert, Lakatos „Pecek” Krisztián és Lakatos „Pecek” András szólaltatja meg újragondolt formában. A koncertről további részletek itt olvashatók.