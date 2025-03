Döbbenet: furcsa ízt érzett az üdítőjében, durva dolgot rögzített a biztonsági kamera

Elképesztő kegyetlenség miatt vették őrizetbe a 34 éves Joseph Rosst, akit azok után fogtak el, hogy egy kolléganője jelezte a munkahelyén, hogy dobozos Coca-Colájának erős kémiai, vegyszeres szaga és íze van. Ezt követően pedig fogta magát, és bekamerázta az italát, amit egy időre egyedül hagyott, hogy lebuktassa a férfit, miután észrevette, a kóla elfogyasztása után mindig rosszul van. Így derült ki, hogy Joseph ragasztót folyatott minden alkalommal a szénsavas italába.

Kollégája minden alkalommal ragasztót folyatott a kólájába / Fotó: Virginia Mayo (Illusztráció)

A névtelenségét megtartó kolléganő a rendőrségre ment és feljelentést tett. Elárulta, gyanúja bebizonyosodott és bizonyítéka is van rá, majd átnyújtotta a videót, amelyen jól látszik, hogy Joseph egy barnás-narancssárgás tubusból fehér, tömör állagú anyagot rak a nyitott Coca-Colás dobozba, ami a nő monitora előtt, a munkaasztalán volt. De az is látszott a felvételeken, hogy a 34 éves férfi fehér, latex kesztyűben tette mindezt, majd utána levette és kidobta a kukába, hogy ne maradjon utána nyom.

A hatóságok ezt követően azonnal nyomozni kezdtek, megjelentek a munkahelyen majd vizsgálatukat követően megállapították, Joseph ragasztóval mérgezte a nőt. Őrizetbe vették és bírósági tárgyalásáig várhatóan ott is marad, miután 10 ezer dolláros, majdnem 4 millió forintos óvadék ellenében engednék csak el. Ha elítélik, akár három évre is rácsok mögé kerülhet, illetve a fent említett összeget bánatpénzként ki is kell fizesse kolléganője számára, akivel soha többé nem léphet kapcsolatba – írja a LadBible.