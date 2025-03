Egy új eszköz a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna EU-s tagságáról; a szavazólapot biztonsági papírra nyomtatják, ami megakadályozza, hogy visszaélés történhessen - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Fotó: Bruzák Noémi

Hidvéghi Balázs közlése szerint a szavazólapokat nem lehet fénymásolni, sokszorosítani, és egy szigorú ellenőrzési folyamat keretében, közjegyző jelenlétében fogják összesíteni. A postázást április közepén indítják, május végéig valamennyi Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgár megkapja a szavazólapot, amelyet egy ingyenes válaszborítékban, postán juttathat vissza a kormány részére. Nemzetközi szerződés esetén nem lehet népszavazást tartani; a nemzeti konzultáció pedig egy másik típusú véleménykikérés, ott több konkrét kérdésben, több témában kérdezik az emberek véleményét.

Itt azonban most egyetlen egy kérdés merült fel - indokolta az államtitkár, hogy miért ezt az új eszközt választották. Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, "mi vagyunk az elsők, akik az emberekhez fordulunk ebben a nagy horderejű kérdésben".

A kormány azt az álláspontot fogja képviselni, amelyet a magyar emberek megerősítenek a véleménynyilvánító szavazáson. Ukrajna nem válhat az Európai Unió tagjává a magyarok beleegyezése nélkül, itt a tagállamoknak vétójoga van - hangsúlyozta. Az államtitkár kifejtette, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, még az ő hivatali idejében, azaz öt éven belül, gyorsított eljárásban vennék fel Ukrajnát az EU-ba. Hidvéghi Balázs rámutatott arra, hogy ennek számos kockázata van, a legfőbb pénzügyi jellegű. A 800 ezres ukrán hadsereg - amelynek létszámát az elnök a béke megkötése után egymilliósra akar emelni - fenntartását, felfegyverzését, további működtetését Európa pénzzel kívánja támogatni amellett, hogy a saját fegyverkészleteit is meg kívánja erősíteni. Ráadásul "gyakorlatilag európai pénzből tartjuk fent az ukrán állam működését, ez is óriási összegeket emészt fel" - jegyezte meg. Vannak mezőgazdasági kockázatok is. Ukrajnában a megművelhető földterület az egyharmada a jelen pillanatban az Európai Unióban található megművelhető földterületeknek.