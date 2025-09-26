Így tették olcsóbbá a konvektor tisztítását az óbudai lakók – ügyes húzás!

Rájöttek, hogy jobban jönnek ki, ha egyszerre hívják a gázszerelőt, így tisztíttatják a konvektorokat az óbudai társasház lakói. A konvektortisztítás elengedhetetlen a fűtési szezon kezdete előtt.
Nyakunkon a fűtésszezon, hirtelen jönnek a mínuszok! A gázszerelők alaposan el lesznek havazva hamarosan, amikor mindenki bekapcsolja a fűtést és rájön, hogy teendő van. Egy óbudai társasház lakói azonban előrelátóan már most kihívták a szerelőt a konvektortisztítás érdekében – és arra is rájöttek, hogy ha egyszerre tisztíttatják ki a készülékeiket, akkor olcsóbban megússzák a téli felkészülést.
Érdemes hetekkel előre gondolkozni, ha szakembert akarunk hívni, így van ez a gázszerelők esetében is. Az sem mindegy, mennyi lesz a konvektortisztítás ára. Ezt szem előtt tartva kerestek egy „jó gázost” az óbudai lakók, aki a megbeszélt napra máshova nem is megy. Klein Dávidné Margitka lassan 90 éves, és ahogy elmesélte, nem is tudja, mit csinálna, ha nem lennének a jó szomszédok. Előtte eddig Ildikó, Marika, Panni, Erzsike és Niki jelentkezett be, de a szerelő beugorhat bárkihez, aki még jelentkezik a házban.
Úgy két hete kopogott be Ildikó, a hátsó szomszédasszonyom, és megkérdezte: Margitka néni! Jön a gázos, kitisztítsa a maga konvektorait is? Mondta, hogy beszéljem meg nyugodtan a gyerekekkel is, akik mindenről szeretnek tudni, ami velem történik, és segítenek két-három naponta, ahogy ráérnek. Ildikó mondta, hogy húszezer forint lesz majd a konvektortisztítás darabonként. Nekem megéri, legalább nyugodtan alszom majd, és nem fogok attól félni, hogy mikor robban fel a konvektorom. Hallottam sok esetről és láttam a tévében is, hogy sokan egyáltalán nem foglalkoznak ilyesmivel, bekapcsolják a fűtést, aztán csodálkoznak, ha baj van!
Olcsóbb is és kevesebb idegeskedéssel jár, ha egyszerre több lakásba megy a szerelő, ebben a társasházban minden évben így oldja meg a lakóközösség a fűtési idényre való felkészülést.
Gondoljuk át kétszer, ha saját magunk ugranánk neki a feladatnak! A szakszerűtlen munkavégzés balesetveszélyes lehet, gázszivárgáshoz vezethet, ha mi magunk akarnánk kitisztítani a gázkonvektort a lakásunkban. Ezenkívül az sem mindegy, hogy akár 20-30%-kal is növelhető a fűtőtest hatásfoka, és a fogyasztás is csökkenhet a hozzáértő kezek által. Ráadásul az sem biztos, hogy minden háztartásban fellelhető speciális radiátorkefe az elkoszolódott vagy eltömődött részek tisztításához.
Budapesten közel egymillió lakás van, ezeknek nagyjából a negyede konvektoros vagy kályhás. Ideje ellenőriztetni a készülékeket és beszerezni szén-dioxid-érzékelőt, még a fűtési idény beköszönte előtt! Ez életet menthet, és ha összefog a lakóközösség, még olcsóbb is.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.