Így tették olcsóbbá a konvektor tisztítását az óbudai lakók – ügyes húzás!

Nyakunkon a fűtésszezon, hirtelen jönnek a mínuszok! A gázszerelők alaposan el lesznek havazva hamarosan, amikor mindenki bekapcsolja a fűtést és rájön, hogy teendő van. Egy óbudai társasház lakói azonban előrelátóan már most kihívták a szerelőt a konvektortisztítás érdekében – és arra is rájöttek, hogy ha egyszerre tisztíttatják ki a készülékeiket, akkor olcsóbban megússzák a téli felkészülést.

A városokban sok lakásban konvektorral fűtenek. A konvektortisztítás elengedhetetlen a fűtési idény közeledtével – Fotó: Mediaworks

Akkor jó, ha a gázos jön és nem a gáz!

Érdemes hetekkel előre gondolkozni, ha szakembert akarunk hívni, így van ez a gázszerelők esetében is. Az sem mindegy, mennyi lesz a konvektortisztítás ára. Ezt szem előtt tartva kerestek egy „jó gázost” az óbudai lakók, aki a megbeszélt napra máshova nem is megy. Klein Dávidné Margitka lassan 90 éves, és ahogy elmesélte, nem is tudja, mit csinálna, ha nem lennének a jó szomszédok. Előtte eddig Ildikó, Marika, Panni, Erzsike és Niki jelentkezett be, de a szerelő beugorhat bárkihez, aki még jelentkezik a házban.

Klein Dávidné Margitka néni már most meleg takarókba burkolózva tölti az estéket. Fázós, úgyhogy szeretné időben beindítani a fűtést – Fotó: Mediaworks

Úgy két hete kopogott be Ildikó, a hátsó szomszédasszonyom, és megkérdezte: Margitka néni! Jön a gázos, kitisztítsa a maga konvektorait is? Mondta, hogy beszéljem meg nyugodtan a gyerekekkel is, akik mindenről szeretnek tudni, ami velem történik, és segítenek két-három naponta, ahogy ráérnek. Ildikó mondta, hogy húszezer forint lesz majd a konvektortisztítás darabonként. Nekem megéri, legalább nyugodtan alszom majd, és nem fogok attól félni, hogy mikor robban fel a konvektorom. Hallottam sok esetről és láttam a tévében is, hogy sokan egyáltalán nem foglalkoznak ilyesmivel, bekapcsolják a fűtést, aztán csodálkoznak, ha baj van!

Olcsóbb is és kevesebb idegeskedéssel jár, ha egyszerre több lakásba megy a szerelő, ebben a társasházban minden évben így oldja meg a lakóközösség a fűtési idényre való felkészülést.

A konvektortisztításon nem szabad spórolni!

Gondoljuk át kétszer, ha saját magunk ugranánk neki a feladatnak! A szakszerűtlen munkavégzés balesetveszélyes lehet, gázszivárgáshoz vezethet, ha mi magunk akarnánk kitisztítani a gázkonvektort a lakásunkban. Ezenkívül az sem mindegy, hogy akár 20-30%-kal is növelhető a fűtőtest hatásfoka, és a fogyasztás is csökkenhet a hozzáértő kezek által. Ráadásul az sem biztos, hogy minden háztartásban fellelhető speciális radiátorkefe az elkoszolódott vagy eltömődött részek tisztításához.