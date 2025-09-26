RETRO RÁDIÓ

Így tették olcsóbbá a konvektor tisztítását az óbudai lakók – ügyes húzás!

Rájöttek, hogy jobban jönnek ki, ha egyszerre hívják a gázszerelőt, így tisztíttatják a konvektorokat az óbudai társasház lakói. A konvektortisztítás elengedhetetlen a fűtési szezon kezdete előtt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 16:30
fűtés konvektor társasház

Nyakunkon a fűtésszezon, hirtelen jönnek a mínuszok! A gázszerelők alaposan el lesznek havazva hamarosan, amikor mindenki bekapcsolja a fűtést és rájön, hogy teendő van. Egy óbudai társasház lakói azonban előrelátóan már most kihívták a szerelőt a konvektortisztítás érdekében – és arra is rájöttek, hogy ha egyszerre tisztíttatják ki a készülékeiket, akkor olcsóbban megússzák a téli felkészülést.

A konvektor tisztítás fontos
A városokban sok lakásban konvektorral fűtenek. A konvektortisztítás elengedhetetlen a fűtési idény közeledtével – Fotó: Mediaworks

Akkor jó, ha a gázos jön és nem a gáz! 

Érdemes hetekkel előre gondolkozni, ha szakembert akarunk hívni, így van ez a gázszerelők esetében is. Az sem mindegy, mennyi lesz a konvektortisztítás ára. Ezt szem előtt tartva kerestek egy „jó gázost” az óbudai lakók, aki a megbeszélt napra máshova nem is megy. Klein Dávidné Margitka lassan 90 éves, és ahogy elmesélte, nem is tudja, mit csinálna, ha nem lennének a jó szomszédok. Előtte eddig Ildikó, Marika, Panni, Erzsike és Niki jelentkezett be, de a szerelő beugorhat bárkihez, aki még jelentkezik a házban. 

Klein Dávidné Margitka néni már most meleg takarókba burkolózva tölti az estéket. Fázós, úgyhogy szeretné időben beindítani a fűtést – Fotó: Mediaworks 

Úgy két hete kopogott be Ildikó, a hátsó szomszédasszonyom, és megkérdezte: Margitka néni! Jön a gázos, kitisztítsa a maga konvektorait is? Mondta, hogy beszéljem meg nyugodtan a gyerekekkel is, akik mindenről szeretnek tudni, ami velem történik, és segítenek két-három naponta, ahogy ráérnek. Ildikó mondta, hogy húszezer forint lesz majd a konvektortisztítás darabonként. Nekem megéri, legalább nyugodtan alszom majd, és nem fogok attól félni, hogy mikor robban fel a konvektorom. Hallottam sok esetről és láttam a tévében is, hogy sokan egyáltalán nem foglalkoznak ilyesmivel, bekapcsolják a fűtést, aztán csodálkoznak, ha baj van!

Olcsóbb is és kevesebb idegeskedéssel jár, ha egyszerre több lakásba megy a szerelő, ebben a társasházban minden évben így oldja meg a lakóközösség a fűtési idényre való felkészülést. 

A konvektortisztításon nem szabad spórolni!

Gondoljuk át kétszer, ha saját magunk ugranánk neki a feladatnak! A szakszerűtlen munkavégzés balesetveszélyes lehet, gázszivárgáshoz vezethet, ha mi magunk akarnánk kitisztítani a gázkonvektort a lakásunkban. Ezenkívül az sem mindegy, hogy akár 20-30%-kal is növelhető a fűtőtest hatásfoka, és a fogyasztás is csökkenhet a hozzáértő kezek által. Ráadásul az sem biztos, hogy minden háztartásban fellelhető speciális radiátorkefe az elkoszolódott vagy eltömődött részek tisztításához. 

Budapesten közel egymillió lakás van, ezeknek nagyjából a negyede konvektoros vagy kályhás. Ideje ellenőriztetni a készülékeket és beszerezni szén-dioxid-érzékelőt, még a fűtési idény beköszönte előtt! Ez életet menthet, és ha összefog a lakóközösség, még olcsóbb is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu