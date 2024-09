Fűtési szezon: még nem késő rá felkészülni, mutatjuk a teendőket!

Fontos, hogy a kémények is ki legyenek tisztítva, át legyenek nézve a fűtési szezon előtt / Fotó: stefanphotozemun / Shutterstock

Mikor ingyenes és mikor fizetős a kéményseprés?

Akik olyan lakásban, házban élnek ahová nincs bejegyezve semmilyen gazdálkodó szervezet (Kft, Bt, egyéni vállalkozó…) azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő a társasházakba magától jön, a családi házakba viszont csak akkor, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt. A kéményseprésre itt lehet időpontot foglalni.

További tudnivalók a kéményseprésről Az ingyenes lakossági kéményseprést 2024. július 1-jétől az egész országban a katasztrófavédelem kéményseprői végzik.

Nem kell kétségbe esni, ha az első őszi befűtés előtt nem volt leellenőrizve a kémény. A hangsúly nem az ellenőrzés időpontján, hanem annak rendszerességén van (gázos fűtés esetén 2 év, fa/széntüzelés esetén 1 év).

A kéményellenőrzés előtt 2-3 órával már ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia.

A családi házaknál, amelyben magánszemélyek élnek, nem kötelező a kéményseprés, de évente ajánlott.

Csak a lakossági kémény ciklusidőn belüli ellenőrzése és tisztítása ingyenes, minden egyéb kéményseprőipari szolgáltatás fizetős.

Azokban a családi házakban, ahová cég, vállalkozás van bejegyezve, nem a katasztrófavédelem, hanem kéményseprőcégek végzik a kéményseprést, a saját díjszabásuk szerint.

A konvektorral fűtőknek is van teendője a fűtési szezon előtt

A cél itt is a szén-monoxid mérgezés elkerülése és a hatékonyság növelése. Ennek érdekében egy alapos, szakember által elvégzett tisztítás javasolt kétévente. Mivel sok, használatban lévő konvektor túlkoros, arra is érdemes felkészülni, hogy apróbb javításra, alkatrészcserére is szükség lesz még a szezon kezdete előtt. Szerencsére egy öreg konvektor sok esetben még javítható, főleg ha rendszeresen karban van tartva, cserére ritkán van szükség.

Aki gázkazánnal fűt, évente kell szakembert hívnia

A gázkazánnal fűtőknek sem árt évente a szezon előtt kitisztíttatni, leellenőriztetni és műszeresen beállíttatni a cirkót, ugyanis, ha végleg elromlik már csak kondenzációs kazánra cseréltethetjük, amihez a kéményt is át kell majd alakíttatni. Ez pedig sok százezer forint és sok idő is, ezért nem jó, ha például csak november elején derül ez ki. Minden más típusú berendezés esetén (pl. fal, padlófűtés) is évente legalább egyszer, közvetlenül a fűtésszezon beköszöntése előtt érdemes elvégeztetni egy vegyszeres, gépi tisztítást. Ha a kéményre gázüzemű fűtőberendezés van rákötve, kétévente érdemes magát a kéményt is ellenőriztetni!