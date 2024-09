Frontérzékenyek figyelem: a következő napok időjárásának senki nem fog örülni

Vasárnap erősen felhős vagy borult marad az ég, a nap folyamán kevés esély mutatkozik napsütésre. Az éjszaka folyamán és a délelőtti órákban országszerte kiadós esőre kell számítani. Délutántól azonban a csapadék intenzitása fokozatosan gyengül, és egyre kevesebb helyen várható eső. Az északnyugati szél különösen a Dunántúlon válik erőssé, sok helyen viharos széllökésekre lehet számítani. Az ország más területein előbb délkeleti, majd északkeleti irányból érkező szél fúj, itt is előfordulhatnak időnként erős lökések. A nappali maximumok általában 9 és 15 fok között várhatók.

Nem elég, hogy rettenetesen hideg van, még rengeteg csapadék is a nyakunkba fog hullani a következő napokban /Fotó: Pexels / Pexels

Hétfőn a felhőzet szakadozottabb lesz, de összességében továbbra is borongós időre számíthatunk. A csapadék inkább a délutáni órákban fordulhat elő, szórványosan eső és zápor formájában. Az északnyugati, északi szél sok helyen megerősödik, helyenként viharos széllökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 13 és 20 fok közé emelkedik, az enyhébb értékek délnyugaton, a hűvösebbek északon várhatók.

Kedden változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső vagy zápor, de a csapadék inkább szórványosan lesz jellemző. A hajnali órákban pára- és ködfoltok is kialakulhatnak, amelyek a reggeli órákra eloszlanak. Az északi, északkeleti irányból érkező szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hajnali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, napközben azonban 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán változóan felhős időre van kilátás, helyenként hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Szórványosan előfordulhat eső, vagy záporeső. Hajnalban pára- és ködfoltok is megjelenhetnek. Délutánra 18 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.hu.

A legrosszabb hír még hátravan

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - tette hozzá a meteorológiai szolgálat.