Apokaliptikus esőzés jön: ebben a magyar városban több hónapnyi csapadék zúdul le

Kiadós esőzés vette kezdetét pénteken (szept. 13.), és az előrejelzések szerint napokig nem is számíthatunk jobb időre. Nemcsak csapadék, de komoly lehűlés is érkezett, így az alig egy hete még természetesnek tűnő 30 fok hirtelen átfordult a 10 fokos maximumba. Friss számítások szerint a Győr környékén és a Bakonyban élők 100 mm-t meghaladó csapadékmennyiségre számíthatnak a következő napokban, de az ország többi részén sem tehetjük el az esernyőket. Napokig esős, borús időre számíthatunk.

Egészen keddig esni fog az eső, ne tervezzünk kültéri programot a hétvégére / Fotó: unsplash.com

Kiadós esővel jön a mediterrán ciklon

Az őszies, sőt már egyes helyeken szinte télies idő nemhogy beköszöntött, de két lábbal ránk rúgta az ajtót. A több hónapnyi kánikula után most többnapnyi eső és lehűlés jön, amit egy mediterrán ciklon okoz hazánk felett. A figyelmeztetést az egész országra kiadták, több helyen széllökés, eső és zivatar várható.

Pénteken nagyrészt borult vagy erősen felhős idő lesz, és több helyen esőre, záporra, sőt keleten zivatarra is lehet számítani. A középső és nyugati országrészekben erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak. Kiadós mennyiségű csapadék is eshet, ezért érdemes felkészülni a nedves, csúszós utakra. A tartósan esős nyugati tájakon lesz a leghidegebb – írja a Köpönyeg.

Szombaton sem készülhetünk szabadtéri programra. Többnyire erősen felhős vagy borult időre készülhetünk. Sok helyen várható eső, záporeső. Az előrejelzések szerint Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, egyes területeken viharossá is fokozódhat, míg keleten a délnyugati, déli szél inkább mérsékelt marad. A hajnali minimumok 6 és 11 fok között alakulnak, míg napközben a hőmérséklet 11 és 16 fok között várható.

Az apokaliptikus esőzés azonban itt még nem ér véget: vasárnap, sőt hétfőn is marad a csapadékos, borús idő. Leghamarabb kedden várhatóak hosszabb napsütéses időszakok, addig azonban igazi őszi, esős időre van kilátás. A hétvégére így nem érdemes nagyon kimozdulni, de ha mégis így döntünk, semmiképp se hagyjuk otthon az esernyőt és a vízálló cipőt. Győr és a Bakony környékén pedig akár több hónapnyi csapadék is lehullhat a következő napokban.