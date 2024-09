Olyan idő közelít, hogy még a fűtést is bekapcsolhatjuk!

Az őszies időjárás megérkezését egy újabb hidegfrontnak köszönhetjük, ami csütörtökön éri majd el hazánk térségét. Ez a nyugati tájakon esővel, záporokkal, néhol egy-egy zivatarral és megerősödő északnyugati széllel jár majd. A Dunántúl keleti felét csak estére éri el a csapadék. Nyugaton mindössze 21, míg máshol még 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

A hétvégére igazi ízelítőt ad magából az ősz: az eső mellett szélre is készülni kell, valamint jelentősen csökkenni fog a hőmérséklet is Fotó: Pixabay/Pexels/Illusztráció

Pénteken már sokfelé várható kiadós eső, a Dunától keletre záporok vagy zivatarok is kialakulhatnak. Ez sokat enyhít majd az aszály okozta helyzeten is. Késő délután dél-délnyugat felől csökkenhet a csapadékhajlam. A csapadékkal együtt érkezik a szél is: a Dunántúlon és a főváros környékén viharos lökések kísérhetik az esőt. Pénteken nagy lesz majd a hőmérsékleti kontraszt: az értékek nyugatról kelet felé haladva fognak emelkedni. A Dunántúlon mindössze 15, a Duna–Tisza közén 18, míg keleten még 26 fok valószínű.

Hétvégén tombolja majd ki magát a hidegfront és ekkor már országszerte jelentős mértékben csökken majd a hőmérséklet is. Megmutatja majd igazi arcát az ősz: a köpönyeg.hu előrejelzése szerint barátságtalan, esős, többfelé szeles idő körvonalazódik. A Dunántúlon szombaton és vasárnap nagy területen lehet akár viharos, helyenként erősen viharos is az északnyugati szél.

Ez nem jó hír a frontérzékenyeknek, az az, hogy a múlt heti hőséget erre a hétvégére már meglehetősen hűvös idő váltja: szombaton és vasárnap is 15 fok körül alakulnak majd a maximumok. Jó hír azonban, hogy a csapadékosabb időjárás enyhíti az allergiás panaszokat is amitől az elmúlt időszakban a parlagfű miatt sokan szenvedtek. A szeles-esős napok továbbá javítanak majd a levegőminőségen is.