Kapaszkodj! Így hat a hidegfront a parlagfűszezon tetőzésére

Mint azt talán te is megtapasztaltad, a parlagfű pollenkoncentrációja már jó ideje a magas, nagyon magas tartományban alakul. A hét eleji hidegfront ugyanakkor hatással lesz a parlagfűszezonra is, mutatjuk, hogyan!

Nemcsak a parlagfűszezon az, amire hat a hidegfront (Képünk illusztráció – Fotó: illustrissima)

A hét első napjaiban érkező hidegfront rövid időre megtöri a parlagfűszezon elhúzódó tetőzését. Kedden a pollenterhelés még országszerte nagyon magas, az Alföldön sokfelé extrém magas szintet is elérhet.

A front érkezésével a záporok, zivatarok is együtt járnak, melyek nemcsak a levegőt hűtik le, hanem a polleneket is felkavarják benne. Amennyiben hosszan tartó csendes esőről van szó, az kimossa a polleneket a levegőből, ezzel tompítva a parlagfűszezon tetőzését. Amikor viszont záporok, zivatarok, szélvihar van, akkor sokkal jobban összetörnek, így a hatásuk is rosszabb.

A Dunántúlon hétfőn délután tapasztalt, a Tiszántúlon kedden várható csapadék extrém magasról magas szintre mérsékli a pollenkoncentrációt. A tartósan csapadékos tájakon alacsony-közepes szintre is javulhat a pollenterhelés. A front átvonulása után, szerdán ismét országszerte magas, az Alföldön nagyon magas szintre emelkedhet vissza a pollenkoncentráció, ami azonban már jelentősen elmarad a múlt héten tapasztalt csúcsértékektől.

A többi lágyszárú allergén közül a libatopfélék pollenkoncentrációja országosan közepes, a csalánféléké, az ürömé és a kenderféléké az alacsony – közepes tartományban alakulhat. A pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a rézgyom és az ernyősvirágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan a magas-nagyon magas, az Epicoccumé az alacsony-közepes tartományban alakulhat – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ adataiból.

A parlagfűre érzékenyeknél a hét első napjait követően így ismét erős tünetek jelentkezhetnek. Fokozódhat az orr- és szájnyálkahártya viszketése, az orrfolyás, a tüsszögés és a szemviszketés.