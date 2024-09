Azonnal keresd elő a kabátod, brutális idő érkezik!

Ha eddig úgy érezted, hogy már nagyon eleged van és aludni sem tudsz egy jót a brutális hőség miatt, akkor most örülhetsz! Persze ez sem biztos. Ma, vasárnap még ugyan 33 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, ám holnapra több mint 10 fokot zuhan a nappali csúcshőmérséklet. Az időjárás nagyjából az októbert idézi majd. Nézzük is a részleteket!

Elég cudarnak ígérkezik az idő a jövő héten (Fotó: Molnár Péter képviselő Hajdú-Bihari Napló HBN)

A koponyeg.hu prognózisa szerint a vasárnapi verőfényes nap után, amely még mindig a nyarat idézi, hétfőre drasztikusan megváltozik az időjárásunk. Olyan lesz, mint egy évszakváltás, ami papíron már néhány napja meg is történt, ám az időjárás eddig nem akart tudomást venni róla. Szeptember 9-től, hétfőtől azonban valódi ősz lesz. Hirtelen 11 fokot zuhan majd a napi csúcshőmérséklet és már csupán 22 fokos maximumot mérhetünk. Ám ez csak az egyik fele a változásnak. Hétfőn ugyanis már nemcsak záporok és zivatarok várhatóak, hanem tartós, csendes eső is, amely a földeknek nagyon jót tesz, a hangulatunknak viszont kevésbé. De vajon mindez csak átmeneti és újra visszatér a nyárias 30 fok? Nos, utóbbira nem érdemes már fogadni. A koponyeg.hu előrejelzése szerint ugyanis egész héten borongós, esős idő várható, talán a szerda lesz a kivétel. Bár a hét közepén még erőlködik egyet az időjárás és talán elérhetjük a 25 fokot is, szeptember közepére már csupán 16-18 fok várható, így a fázósabbak jól teszik, ha a szekrény mélyéről előhalásznak valamilyen könnyebb kabátot, mert pulcsiban valószínűleg fázni fognak.

Na de mi jön ezután? Nos, az Accuweather szeptemberi előrejelzése szerint szeptember 20-tól számíthatunk majd újra jobbára napsütéses időjárásra, ugyanakkor a hőmérséklet csúcsértéke 19–23 fok között megreked, a hónap vége felé pedig éjszakánként akár 8-10 fokra is lehűlhet a levegő.