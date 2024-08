Örülünk, ha túléljük ezt a hőhullámot, de ami utána jön, az is pokoli lesz

A durva kánikula még majd egy héten át itt lesz velünk, utána azonban olyan időjárási változásokra kell számítanunk, mely egészen más szempontból hat majd ránk, mint a meleg. Mutatjuk mi vár ránk az extrém hőség utáni időszakban.

Szeptember első napjait követően záporok, zivatarok és némi lehűlés vár ránk Fotó: Köpönyeg

Az AccuWeather előrejelzése szerint egészen szeptember 7-ig (szombat) marad a 30 fok feletti nappali és a 20 fok közeli éjszakai hőmérséklet. Akkor azonban egyre gyakoribbá kezdenek válni a záporok, zivatarok, melyek a hőmérséklet csökkenésével de párássá teszik a levegőt, ezzel növelve a hőérzetet, és durva viharokra is számíthatunk, mert a szél is egyre erőteljesebb lesz. De jó hír, hogy ezek az esők már egyre jobban felfrissítik majd a levegőt, és minden bizonnyal a növényvilág számára is felüdülés lesz majd a csapadék, ami szeptember második hetében érkezik.

Szeptember 10-től (kedd) a nappali hőmérséklet 25 fok közelében, az éjszakai hőmérséklet pedig 15 fok közelében alakul majd. Ez az érkező csapadékkal együtt már azt vetíti előre, hogy fokozatosan csökken a hőmérséklet és beáll egy kellemes késő nyárias, kora őszies időre. Éppen ezért akkor már te is kipihenheted magad és végre átszellőztetheted a lakást. Remélhetőleg végleg véget érnek a hőhullámok.

Szeptember 20-tól (péntek) pedig már a nappali 20 és az éjszakai 10-12 fokos hőmérsékletekkel is találkozhatunk, ami azt jelenti, hogy nemcsak véget ér a kánikula, hanem beköszönt az ősz.

Október elejére ráadásul egyre hűvösebbé válnak majd az éjszakák. Míg nappal 20 fok közelében lesz a hőmérséklet, addig éjjel 10 fok körül alakul. Így érdemes egy nagy levegőt venni és kiélvezni az idei nyár utolsó olyan hétvégéjét, amikor még valódi kánikulával van dolgunk, mert utána talán még hiányozhat is a mostani időjárás.