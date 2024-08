Ártéri őserdő is van Újpesten: romantikus és titkos szigetek Budapesten és környékén - Galéria

Mióta világ a világ, a szigeteknek sajátos a világuk, miliőjük, nem véletlen, hogy gyakran választják ezeket az emberek nyaralásuk helyszínéül. Van, aki motorcsónakot bérel, hogy kiszakadjon egy kicsit a civilizációból...

Sokan nem is gondolnák, de nem is kell messzire menni, még Budapestről sem, ha egy igazán szép, meghitt, romantikus szigeten szeretnénk eltölteni az időnket nyáron. És itt most nem a Margitszigetre vagy az óbudai Hajógyári szigetre gondolunk, hanem igazi, vadregényes helyekre, ahová hamar oda lehet érni a fővárosból - és olyan, mintha Magyarország távoli tájain, kinn, a szabad természetben lennénk... Vagy akár egy ártéri őserdőben, amihez nem is kell elhagyni Budapestet.

A fővárosunkban, sőt annak közelében is akad ilyen hely bőven, melyeket most neked is megmutatunk. A szerintünk legszebb, legromantikusabb budapesti és ahhoz közeli helyeket megnézheted a galériánkban, de vigyázz, mert ezek a szigetek egyből magával ragadhatnak és nem tudsz majd szabadulni a bűvöletükből...

Hallottál már a Szigetspiccről? Vagy a csodálatos szépségű Molnár-szigetről? Tudod, hol van a közelben a Duna-kanyar egyetlen gémtelepe? És tudtad, hogy Újpesten is van egy ártéri őserdő? Amit ráadásul már sok-sok évtizede látogatnak a kíváncsi pihenni vágyók - már persze azok, akik hallottak már erről a természeti csodáról...

Ezekről mindről többet megtudhatsz, ha végiglapozgatod a galériánkat, amelyben rövid leírásokat is találsz az egyes vadregényes szigetekről. Érdemes megnézni őket, majd akár meg is célozni egy-egy kirándulásra - hiszen még szeptember is hőségriadóval kezdődik, jól fog esni egy kis hűsölés.