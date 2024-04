Megtaláltuk a legszuperebb piknikezőhelyeket Budapesten

Ha piknikezni támad kedvünk, Budapesten vannak gyönyörű helyek, ahol egész délután vagy akár egy nap is ellehetünk. Azoknak állítottunk össze egy titkos listát, akik már nem akarnak a jól ismert Margitszigetre, vagy a Városligetbe menni, hogy a fűben üljenek. A piknik alapvetően társas műfaj. Ilyenkor a legjobb, ha családdal vagy a barátainkkal szervezünk egy pihenős, kellemes délutánt a szabadban. A Metropol utánajárt, hol vannak a legújabb és bár régebbinek számító, de hangulatos piknikezőhelyek, ahol egy nyugalmas délutánt is eltölthetnek azok, akik nem tudnak kimenni a városból, de a szabad levegő alatt akarják élvezni a délutánt.

Piknikezni a családdal mindig jó hétvégi program. / Fotó: Sanja_85 (Illusztráció)

1. Akácfa utcai kiserdő

Első kis idilli helyszínünket Csepelen találtuk meg. A kutyásoknak is remek helyszín az Akácfa utcai kiserdő, amelyet pár éve felújítottak, sőt még fedett piknikrészt is kialakítottak, hogy a hirtelen érkező zápor se riasszon el senkit a szabadtéri ebédtől.

Akácfa utcai kiserdő kiépített grillezőhelye. / Forrás: Csepel info

2. Filozófusok kertje

Aki a Gellért-hegyen szeretne piknikezni és különleges üldögélős helyet keres, azoknak a Filozófusok kertjét ajánljuk. A csodálatos kilátás mellett a nagy vallások legfontosabb alakjait ábrázoló szoborcsoport is egyedülálló látványosság. Itt igazán jól lehet a világ nagy dolgairól elmélkedni, miközben finomakat eszünk.

Filozófusok kertje a Gellérthegy oldalán. / Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

3. Dunapart – Kondorosi út

Igazán eldugott hely a Dunaparton több is van, de az egyik legjobbat – véleményünk szerint – a Kondorosi útnál lekanyarodva, a Hunyadi útnál találtuk. Az Árasztó-partnál lévő szakasz a fiatalok kedvenc chillezős helyévé vált, és a két kerék rajongói is előszeretettel állnak meg itt egy jó kis pihenésre, ráadásul a Duna kék színe is nyugtató hatással van ránk, főleg ha jót is eszünk közben. A délelőtti biciklizés fáradtságait itt igazán kipihenhetjük, hogy energiával telve folytassuk kétkerekes utunkat.

A Kondorosi útnál található pihenőhely ideális a kerékpárosoknak egy rövid piknikezésre.

4. Nehru Park

Másik Duna-parti helyünk a Petőfi híd előtt elterülő, hangulatos Nehru park. Ez inkább a kisgyerekes-babakocsis családok és fiatalok kedvenc helye lett az utóbbi időkben. Újkeletű szokás, hogy a modern receptek kedvelői barátaiknak szerveznek közös piknikezős programot, ahol előszeretettel fogyasztják el a közösen készített salátákat és szendvicskölteményeiket. A hangulatos délutánt még a Duna látványa is feldobja.

A Közraktár utcánál található Nehru park a kisgyermekes családoknak jó választás a délutáni piknikezésre. / Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

5. Tabán és a Vérmező

A top 5-ös listánkba az Erzsébet hídtól kezdődő Tabán lankás dombjai és a Vérmező is bekerült. A budai vár alatt elfekvő óriási parkos rész mostanában került a népszerűségi listák elejére. Szabadidő eltöltésére, jó beszélgetésekre kiváló helyszínnek bizonyul. A magyar irodalom nagy alakjai is itt sétáltak naphosszat. Piknikezésre alkalmas, tágas füves részt könnyen találunk, és még az Attila út felett tornyosuló vár látképében is gyönyörködhetünk.

A budai vár alatt elterülő parkos rész tavasszal piknikezésre csábít. / Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

Más dolgunk már nincs is, csak finomságokkal megtölteni a piknikkosarunkat, leteríteni a kockás plédünket, és a Szinyei Merse Pál festményén látható, pihenő társasághoz hasonlóan élvezni a délutáni napsugarakat.