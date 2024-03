Toplistás lánykérő helyszínek közé került Budapest

Nemcsak legénybúcsúkra és nászútakra készülnek sokan, hanem a leánykérésre is. A Metropol utánajárt mik a legkedveltebb helyszínek Európában a romantikára vágyóknak.

Egyre többen utaznak lánykérési céllal Európában. Fotó: Ground Picture

A Google kielemezte mik voltak a tavalyi évben a legkedveltebb keresőszavak. Az eredmény alapján az derült ki, hogy a kereső oldalakon, egyre többször kerül fel a találati listára a házasságkötéssel kapcsolatos keresések. A megkérdezettek férfiak többsége pedig összekötné a kiruccanást a lánykéréssel, ami olyan kombináció, amire örökre emlékezik mindkét fél. A kutatás során a közösségi médián megjelent fotókat és bejegyzéseket is elemezték. Ez alapján készült egy lista, ami a legkeresettebb helyszíneket mutatja meg. Mi is megnéztük hol vannak Európában a legmenőbb helyek és örömmel láttuk, hogy Budapestet is mennyien választják leánykérésük helyszínéül. Az elsők között van természetesen az örök szerelem városa, Párizs. Bár nagyon sok jópofa poszt is készült, azzal a szöveggel, hogy miért ne az Eiffel torony előtt kösd be a cipődet, mert a kedvesed félreértheti és azonnal igent mond.

Az örök szerelem városa Párizs. Fotó: Neirfy

Firenze és Toszkána a fiatalok kedveltebb helyszíne. A toszkán táj ideális helyszín a romantika kedvelőinek Firenzével együtt. De Júlia erkélye Veronában is legalább ilyen népszerű. A romantika ikonikus párjának híres erkély jelenetét nagyon sokan látogatják meg, hogy ott aztán fél térdre ereszkedjenek és feltegyék azt a bizonyos nagy kérdést. Ami még vonzóbbá teszi ezt a pillanatot, hogy házasságkötő helyszínként is működik ez a romantikus balkon, ahol azonnal egybe is kelhetnek a szerelmesek. A mediterrán szigetvilágban Görögország is előkelő helyre került a listán. Santorini is lélegzetelállító helyszínnek bizonyult a közösségi média posztolóinak a vakítóan fehér épületeivel a háttérben az Égei-tenger csodálatos kék színével, ahol egyszerűen nem lehet nem-et mondani.

Santorini szigetére is sokan utaznak, hogy ott kérjék meg kedvesük kezét. Fotó: Kirk Fisher

Budapest a legújabb romantikus helyszín Európában

A tízes nemzetközi lista 9. helyén áll Budapest, amit a TikTokon és az Instagramon a többszázezres #Igen hashtagek igazolnak. A fővárosunk pedig egyre népszerűbb és nemcsak lánykérésre, hanem házasságkötésre is a külföldiek körében.

Budapest az egyik legkedveltebb leánykérési helyszín és sokan itt is tartják az esküvőjüket. Fotó: Ekaterina Polischuk

Egyre többen posztolnak képet esküvői ruhában álló párokról a Parlament előtt, a Duna parton, a Lánchíd közepéről a gyönyörű várral a háttérben és a Mátyás templom is sláger helyszínnek számít. A Citadella pedig igazán közkedvelt eljegyzési helyszínnek bizonyult. Budapest az a romantikus város, ahol nappal is gyönyörű a kilátás a Budáról, de az esti fényben úszó városkép még lenyűgözőbbnek tűnik a nyolc különböző stílusú hídjaival, a halászbástyával és a pesti belváros gyönyörű épületeivel együtt.

Egyre többen gondolják, hogy Budapest az egyik legromantikusabb város. Fotó: pausestudio

Budapest, amely korábban is közkedvelt turisztikai célpontnak számított, Európa egyik legkülönlegesebb városának számít a régi épületeivel, a hangulatos utcáival, a világhírű múzeumaival együtt. Ezt igazolja az egyre több közösségi médiában megjelenő fénykép és poszt is. Elmaradhatatlan háttér egy romantikus lánykérésnél a Budai Vár és a Pesti korzó, amely szinte minden romantikus pillanatot megörökítő fotón látszik. Az életre szóló kérdésre az igen válasz pedig nem történhet meg akárhol.