RETRO RÁDIÓ

Te is megveheted Buda első postakocsi-állomását, már ha van elég pénzed! – Galéria

A budai vár tövében, karnyújtásnyira a Dunától áll az a ház, amelyre most ékszerdobozként hivatkoznak az eladók. Az Iskola utcai épületben működött egykor az első budai postakocsi-állomás.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.10.16. 10:30
postakocsi ingatlan Budapest

Immár 273 éve annak, hogy 1752-ben, egészen pontosan szeptember 18-án elindult az első postakocsijárat Bécsből Budára, majd aztán – kezdetben heti egy alkalommal – Budáról is Bécsbe. Az útvonalon közlekedtetett járművek számára 1792-ben épült meg az első budai postakocsi-állomás. A bécsi postakocsival elküldendő pénzt vagy csomagot szombat este 6 óráig lehetett feladni itt, ebben az épületben, ami most eladó.

postakocsi-állomás eladó
Eladó az Iskola utcai ingatlan, ami korábban Buda első postakocsi-állomása volt (Fotó: ingatlan.com)

Panorámás ingatlanként hirdetik Buda első postakocsi-állomását

Az egyik ingatlanpiaci keresőportál honlapján tűnt fel a hirdetés, miszerint az I. kerület kimagaslóan frekventált részén megvehető egy négy utca által határolt komplett épülettömb, ami egy 437 négyzetméteres telken áll. A meghirdetett ingatlan potom 1,8 milliárd forintos ára nyilván sokkoló első látásra, de a sokkból felocsúdva, az ingatlan leírását tovább olvasva már a laikusok számára is egyértelművé válik, hogy az épület Buda első postakocsi-állomásaként üzemelt. Később étterem, majd apartmanház is volt. A valóban barátságos kis épület gyalog is mindössze pár percre van a Duna parttól, de a Budai vár is karnyújtási közelségben lesz az új tulajdonos számára. Ráadásul a ház Toscana stílusú belső udvarán csend uralkodik – igaz, maga az épület a tájékoztató szerint némi felújítást igényel – az sem lesz kis összeg nyilván –, homlokzata pedig – értelemszerűen, a múltjából adódóan – műemlékvédelem alatt áll.

A postakocsik története

Mária Terézia 1749-ben rendelte el a postajáratok bevezetését. Ezeknek három fajtájuk volt: 

  • a gyorsposta (vagy delizsánsz), ami a klasszikus postakocsi: utasokat, leveleket és pénzküldeményeket vitt, 
  • a lassabb postaszekér, ami utasokat és árukat szállított, 
  • míg a postai társzekér kizárólag árut fuvarozott. 

A fekete-sárgára festett, négylovas postakocsik útja a császárvárosból Budáig 30 órán át tartott. A postakocsi-állomások között a kocsis az egyik lovon ült, a bakon helyet foglaló kalauz az utasokkal foglalkozott és őrizte a küldeményeket. A menetjegybe beletartozott a háromszori étkezés és az éjszakai szállás ára is. A szigorú menetrend miatt az utasok reggel és este fél, napközben egy órát kaptak étkezésre, az éjszakai pihenő pedig hét órát tartott. A postakocsikat 1824-ben váltotta fel az éjjel-nappal közlekedő, könnyebb szerkezetű gyorskocsi, uralmuknak pedig később a vonatok elterjedése vetett véglegesen véget.

A képre kattintva galéria nyílik a korábbi Budai postakocsi-állomásról.

Eladó Buda első postakocsi-állomása

fotótegnap, 15:09Fotók: Ingatlan.com, Fortepan

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
