Te is megveheted Buda első postakocsi-állomását, már ha van elég pénzed! – Galéria

Immár 273 éve annak, hogy 1752-ben, egészen pontosan szeptember 18-án elindult az első postakocsijárat Bécsből Budára, majd aztán – kezdetben heti egy alkalommal – Budáról is Bécsbe. Az útvonalon közlekedtetett járművek számára 1792-ben épült meg az első budai postakocsi-állomás. A bécsi postakocsival elküldendő pénzt vagy csomagot szombat este 6 óráig lehetett feladni itt, ebben az épületben, ami most eladó.

Eladó az Iskola utcai ingatlan, ami korábban Buda első postakocsi-állomása volt (Fotó: ingatlan.com)

Panorámás ingatlanként hirdetik Buda első postakocsi-állomását

Az egyik ingatlanpiaci keresőportál honlapján tűnt fel a hirdetés, miszerint az I. kerület kimagaslóan frekventált részén megvehető egy négy utca által határolt komplett épülettömb, ami egy 437 négyzetméteres telken áll. A meghirdetett ingatlan potom 1,8 milliárd forintos ára nyilván sokkoló első látásra, de a sokkból felocsúdva, az ingatlan leírását tovább olvasva már a laikusok számára is egyértelművé válik, hogy az épület Buda első postakocsi-állomásaként üzemelt. Később étterem, majd apartmanház is volt. A valóban barátságos kis épület gyalog is mindössze pár percre van a Duna parttól, de a Budai vár is karnyújtási közelségben lesz az új tulajdonos számára. Ráadásul a ház Toscana stílusú belső udvarán csend uralkodik – igaz, maga az épület a tájékoztató szerint némi felújítást igényel – az sem lesz kis összeg nyilván –, homlokzata pedig – értelemszerűen, a múltjából adódóan – műemlékvédelem alatt áll.

A postakocsik története

Mária Terézia 1749-ben rendelte el a postajáratok bevezetését. Ezeknek három fajtájuk volt:

a gyorsposta (vagy delizsánsz), ami a klasszikus postakocsi: utasokat, leveleket és pénzküldeményeket vitt,

a lassabb postaszekér, ami utasokat és árukat szállított,

míg a postai társzekér kizárólag árut fuvarozott.

A fekete-sárgára festett, négylovas postakocsik útja a császárvárosból Budáig 30 órán át tartott. A postakocsi-állomások között a kocsis az egyik lovon ült, a bakon helyet foglaló kalauz az utasokkal foglalkozott és őrizte a küldeményeket. A menetjegybe beletartozott a háromszori étkezés és az éjszakai szállás ára is. A szigorú menetrend miatt az utasok reggel és este fél, napközben egy órát kaptak étkezésre, az éjszakai pihenő pedig hét órát tartott. A postakocsikat 1824-ben váltotta fel az éjjel-nappal közlekedő, könnyebb szerkezetű gyorskocsi, uralmuknak pedig később a vonatok elterjedése vetett véglegesen véget.

