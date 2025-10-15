Pillanatokon múlt a tragédia: 3 éves kisfiú mentette meg édesanyja életét

Egy 3 éves kisfiú gyors gondolkodása mentette meg édesanyja életét. A kis hős nagyon ügyesen feloldotta édesanyja telefonját és segítséget hívott. A segítség gyorsan megérkezett. Ha több idő telt volna el, akkor az édesanya valószínűleg nem élte volna túl az esetet.

A 3 éves kisfiú kitüntetést kapott a hősiességéért

Az édesanya, Shantell Woods elmesélte, hogy mentette meg az életét a gyermeke. Az amerikai család október 9-én otthon tartózkodott, amikor az anya főzés közben szédülni kezdett. A nő leült, mert egyre rosszabbul érezte magát. A rosszullét súlyos epilepsziás rohammá nőtte ki magát.

A riadt kisfiú gyorsan cselekedett. Feloldotta az édesanyja telefonját és videóhívásban felhívta a család egyik barátját, aki a szomszédban lakott. A szomszéd azonnal látta, hogy baj van és értesítette a mentőket.

Az édesanya elmondta, hogy nemrég diagnosztizálták epilepsziával, és egyre gyakrabban és súlyosabban jelentkeznek a rohamok. Az anya meglepődött, hogy a 3 éves fiú tudta, hogy mit kell csinálni a vészhelyzetben.

Most is sírni tudnék. Ő az én hősöm.

Cody bátorságát még a helyi seriff is méltatta. A kisfiút kitüntetésben részesítették, és ajándékokat is kapott. Édesanyja egészségi állapota sajnos folyamatosan romlik, az epilepsziás rohamok súlyosbodása már majdnem végzetes következményekkel járt, így rendszeres kezelésre szorul.

A sheriff jó alkalomnak tartotta a kitüntetést, hogy felhívja a szülők figyelmét arra, hogy tanítsák meg a gyerekeiknek, mit tegyenek egy vészhelyzetben. A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy mikor és hogyan használják a segélyhívót, mert néha a gyerekek életet menthetnek – írja a People.