Fiatalok, figyelem: ma van az utolsó lehetőség erre az ösztöndíjra jelentkezni!
Október 15-ig, azaz ma éjfélig lehet jelentkezni a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramba. Mi ez az ösztöndíjprogram és ki jelentkezhet rá? Mutatjuk a tudnivalókat még a végső határidő lejárta előtt.
Az MKÖ idén is 2025. október 15-ig várja azoknak a diplomás, idegen nyelvet beszélő, 30 év alatti, pályakezdő magyar fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni egy 10 hónapos, karrierindító ösztöndíjprogramban. A szerencsés nyertesek 2026. február 1. és november 30. között 7 hónapot tölthetnek el egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapot Magyarország külképviseletein vagy nemzetközi szervezeteknél és szerezhetnek nemzetközi tapasztalatot. Ez idő alatt pedig ösztöndíjat is kapnak, melynek összege 350.000 Ft/hó a 7 hónapos minisztériumi gyakorlat idején és átlag 740.000 Ft/hó a 3 hónapos nemzetközi tapasztalatszerzés ideje alatt. A pénz mellé személyre szabott mentorálás, szakmai előadások, képzések, intézménylátogatások is járnak. További részletek a mkoprogram.hu felületen olvashatók.
Ma van a látássérültek nemzetközi napja is
De hívják Nemzetközi Fehér bot napnak is a vakok és gyengén látók világnapját, amiről 37 éve minden október 15-én megemlékezünk. A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
Az ölelés világnapja is október 15-én van
Az ölelés világnapja egy amerikai kezdeményezés hatására honosult meg világszerte. Az ölelés-nap célja az érzelmek nyílt kitárásának ösztönzése, a szeretet kimutatása olyan ölelésekkel, amelyeket mindkét fél akar.
A vidéki nők világnapját is ma tartjuk
1996. október 15-e óta tartjuk a Falusi nőkvilágnapját, melyet hazánkban 2000 óta ünneplünk. Ezt a napot az ENSZ közgyűlése hozta életre, és hirdette ki azt a határozatot, amely kimondja, felismerve a vidéki nők nehéz helyzetét, ideértve a bennszülött, a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben tevékenykedő nők kritikus helyzetét, célul tűzik ki a vidéki szegénység felszámolását. Ez azt jelenti, hogy felismerték, a vidéken élők, és közöttük a nők, néha nagyon nehéz körülmények között élnek, és szándékukban áll tenni értük.
Ma van a kézmosás világnapja is
A világnap célja, hogy rámutasson a szappannal történő kézmosás jelentőségére, mivel a legtöbb fertőzés kialakulása szorosan összefügg a kézmosás hiányával. A higiéniás helyzet a fejlett országokban sem megnyugtató, pedig ideális higiéniás tudatossággal csökkenthető lenne a fertőző betegségek kialakulása.
Az eldobató pelenka feltalálója is ezen a napon születt
Az amerikai Marion O'Brien Donovan 108 évvel ezelőtt épp október 15-én született. Első találmánya a kiütéseket megelőző pelenka borítása volt, ami után megszületett az eldobható pelenka. Összesen 20 szabadalmat jegyeztetett be az élete során, és egy építészeti diplomát is szerzett a Yale Egyetemen 1958-ban.
35 éve indult el az első mobilszolgáltató itthon
1990-ben ezen a napon indul el a kereskedelmi mobiltelefon-szolgáltatás Magyarországon. Közép-Európában elsőként nálunk kezdődött meg az analóg mobiltelefon-szolgáltatás, a Westel Rádiótelefon Kft. működtetésében.
Elkezdődik a lehűlés
A koponyeg.hu szerint szerdán napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor is. A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig már csak 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.
Ma kezdődik a Soroksári Művészeti Fesztivál is
Október 15. és 19. között Soroksáron is felpezsdül a kulturális élet a Táncsics Mihály Művelődési Ház szervezésében. A több helyszínen is elsősorban lokális fellépőket felvonultató programsorozat keretében bemutatkozik a helyi zeneiskola, a német nemzetiségi táncegyesület, illetve megtekinthetünk két kiállítást. 18-án este pedig a Swing a la Django zenekar csatlakozik vendégfellépőként a fesztiválkoncerthez a művelődési ház színpadán. A részletes programok itt olvashatók.
Itt érdemes ma forgalmi változásokra számítani
- A BKK szerint szakaszos és időszakos lezárás lesz a XX. kerületben október 15-én 15:00-17:00 óra között.
- Lezárás lesz a VI. kerületbe a Paulay Ede utcában 14:00-18:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani a XVI. kerületben a Szlovák úton 08:00-12:00 óra között, a XV. kerületben pedig a Fő út–Pozsony utca–Kazinczy utca csomópontban 08:00 és 16:00 óra között.
- Lezárás lesz a VII. kerületben a Klauzál utcában 07:00-12:00 óra között.
- Lezárás a IV. kerületben a Nádor utcában 06:00 és 23:00 óra között.
