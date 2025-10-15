Fiatalok, figyelem: ma van az utolsó lehetőség erre az ösztöndíjra jelentkezni!

Az MKÖ idén is 2025. október 15-ig várja azoknak a diplomás, idegen nyelvet beszélő, 30 év alatti, pályakezdő magyar fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni egy 10 hónapos, karrierindító ösztöndíjprogramban. A szerencsés nyertesek 2026. február 1. és november 30. között 7 hónapot tölthetnek el egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapot Magyarország külképviseletein vagy nemzetközi szervezeteknél és szerezhetnek nemzetközi tapasztalatot. Ez idő alatt pedig ösztöndíjat is kapnak, melynek összege 350.000 Ft/hó a 7 hónapos minisztériumi gyakorlat idején és átlag 740.000 Ft/hó a 3 hónapos nemzetközi tapasztalatszerzés ideje alatt. A pénz mellé személyre szabott mentorálás, szakmai előadások, képzések, intézménylátogatások is járnak. További részletek a mkoprogram.hu felületen olvashatók.

Ma van a látássérültek nemzetközi napja is

De hívják Nemzetközi Fehér bot napnak is a vakok és gyengén látók világnapját, amiről 37 éve minden október 15-én megemlékezünk. A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.

Az ölelés világnapja is október 15-én van

Az ölelés világnapja egy amerikai kezdeményezés hatására honosult meg világszerte. Az ölelés-nap célja az érzelmek nyílt kitárásának ösztönzése, a szeretet kimutatása olyan ölelésekkel, amelyeket mindkét fél akar.

A vidéki nők világnapját is ma tartjuk

1996. október 15-e óta tartjuk a Falusi nőkvilágnapját, melyet hazánkban 2000 óta ünneplünk. Ezt a napot az ENSZ közgyűlése hozta életre, és hirdette ki azt a határozatot, amely kimondja, felismerve a vidéki nők nehéz helyzetét, ideértve a bennszülött, a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben tevékenykedő nők kritikus helyzetét, célul tűzik ki a vidéki szegénység felszámolását. Ez azt jelenti, hogy felismerték, a vidéken élők, és közöttük a nők, néha nagyon nehéz körülmények között élnek, és szándékukban áll tenni értük.