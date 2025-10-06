Tragédiába torkollott a családi nyaralás: súlyos fertőzés ragadta el a nagyapát

Egy brit nő teljesen összetört, miután férje meghalt a Kanári-szigeteken töltött luxus családi nyaralásuk alatt szalmonellafertőzés következtében.

Tragédiába torkollott egy nő családi nyaralása, miután váratlanul elvesztette férjét. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Születésnapját ünnepelte a családi nyaraláson a nagyapa, amikor váratlanul lebetegedett

Leslie Green a négycsillagos Occidental Jandia Playa üdülőben szállt meg Fuerteventurán, ahol 70. születésnapját ünnepelte egy kiérdemelt pihenéssel. Viszont a nyaralás második hetében súlyosan megbetegedett, és amikor állapota tovább romlott, kórházba szállították.

A nagypapa később szepszist kapott és veseelégtelenség jelentkezett nála, majd nagyjából négy héttel később elhunyt a kórházban. Felesége, Julie, akivel 38 éve voltak házasok, szintén komolyan megbetegedett, miután ő is elkapta a szalmonellát és egy hétig kórházban ápolták. A nő épp azon a napon lett rosszul, amikor betöltötte a 60-at egy héttel férje betegsége után.

Válaszokat keres a gyászoló feleség

Julie, aki a boltoni Little Leverben él, most nemzetközi súlyos balesetekre szakosodott ügyvédeket bízott meg, hogy kivizsgálják az esetet. Azt állítja, már korábban is voltak aggályai az étellel kapcsolatban: egyik alkalommal a carbonara szószuk langyos volt, máskor pedig a csirkéje nyers maradt. Julie azt is elmondta, nem látott kézmosást a személyzettől, és hogy a frissen főzött ételeket összekeverték azokkal, amik már órák óta kint álltak.

Amikor lefoglaltuk a nyaralást, hogy megünnepeljük az én 60. és Leslie 70. születésnapját, sosem gondoltuk, hogy így fog végződni. A második héten Leslie megbetegedett, és napról napra rosszabbul lett. Hamar tudtam, hogy ez nem egy 24 órás dolog, ami elmúlik. Néhány nap múlva már kórházban volt, majd egy héttel később én is.

- emlékezett vissza a gyászoló nő.

Szerencsém volt, hogy bár nagyon rosszul voltam, nem lettem olyan súlyos állapotban, mint Leslie. Az utolsó napokban látni őt a kórházban borzalmas volt. Olyan törékenynek tűnt, és én tehetetlen voltam. Nem tudtam semmit tenni érte. Elbúcsúzni tőle, és látni, ahogy elszáll az élete, olyasmi, amit soha nem fogok feldolgozni.

Julie elárulta, hogy férje egész életében egy kedves és gyengéd ember volt, és még most sem tudja felfogni, hogy együtt mentek nyaralni, végül pedig egyedül ment haza.

Leslie-vel rengeteg tervünk volt a nyugdíjas évekre, de mindezt a legkegyetlenebb módon vették el tőlünk. A legkevesebb, amit megérdemlek, az az igazság.

Érkezésük után egy héttel rohamosan romlani kezdett a férfi állapota

A házaspár 2024. október 1-jén érkezett a fuerteventurai Occidental Jandia Playa szállodába. Leslie október 9-én lett beteg, hasmenéses tünetekkel, ami kiszáradáshoz vezetett. Október 12-én az üdülő orvosa vizsgálta meg, majd mentővel egy helyi klinikára vitték, ahol infúziót kapott. Állapota nem javult, ezért másnap kórházba szállították.