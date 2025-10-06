Tragédiába torkollott a családi nyaralás: súlyos fertőzés ragadta el a nagyapát

Egy házaspár élete egy pillanat alatt omlott össze. A ünneplésnek induló családi nyaralás tragédiával ért véget, de válaszokat a mai napig nem kaptak.
Egy brit nő teljesen összetört, miután férje meghalt a Kanári-szigeteken töltött luxus családi nyaralásuk alatt szalmonellafertőzés következtében.
Leslie Green a négycsillagos Occidental Jandia Playa üdülőben szállt meg Fuerteventurán, ahol 70. születésnapját ünnepelte egy kiérdemelt pihenéssel. Viszont a nyaralás második hetében súlyosan megbetegedett, és amikor állapota tovább romlott, kórházba szállították.
A nagypapa később szepszist kapott és veseelégtelenség jelentkezett nála, majd nagyjából négy héttel később elhunyt a kórházban. Felesége, Julie, akivel 38 éve voltak házasok, szintén komolyan megbetegedett, miután ő is elkapta a szalmonellát és egy hétig kórházban ápolták. A nő épp azon a napon lett rosszul, amikor betöltötte a 60-at egy héttel férje betegsége után.
Julie, aki a boltoni Little Leverben él, most nemzetközi súlyos balesetekre szakosodott ügyvédeket bízott meg, hogy kivizsgálják az esetet. Azt állítja, már korábban is voltak aggályai az étellel kapcsolatban: egyik alkalommal a carbonara szószuk langyos volt, máskor pedig a csirkéje nyers maradt. Julie azt is elmondta, nem látott kézmosást a személyzettől, és hogy a frissen főzött ételeket összekeverték azokkal, amik már órák óta kint álltak.
Amikor lefoglaltuk a nyaralást, hogy megünnepeljük az én 60. és Leslie 70. születésnapját, sosem gondoltuk, hogy így fog végződni. A második héten Leslie megbetegedett, és napról napra rosszabbul lett. Hamar tudtam, hogy ez nem egy 24 órás dolog, ami elmúlik. Néhány nap múlva már kórházban volt, majd egy héttel később én is.
- emlékezett vissza a gyászoló nő.
Szerencsém volt, hogy bár nagyon rosszul voltam, nem lettem olyan súlyos állapotban, mint Leslie. Az utolsó napokban látni őt a kórházban borzalmas volt. Olyan törékenynek tűnt, és én tehetetlen voltam. Nem tudtam semmit tenni érte. Elbúcsúzni tőle, és látni, ahogy elszáll az élete, olyasmi, amit soha nem fogok feldolgozni.
Julie elárulta, hogy férje egész életében egy kedves és gyengéd ember volt, és még most sem tudja felfogni, hogy együtt mentek nyaralni, végül pedig egyedül ment haza.
Leslie-vel rengeteg tervünk volt a nyugdíjas évekre, de mindezt a legkegyetlenebb módon vették el tőlünk. A legkevesebb, amit megérdemlek, az az igazság.
A házaspár 2024. október 1-jén érkezett a fuerteventurai Occidental Jandia Playa szállodába. Leslie október 9-én lett beteg, hasmenéses tünetekkel, ami kiszáradáshoz vezetett. Október 12-én az üdülő orvosa vizsgálta meg, majd mentővel egy helyi klinikára vitték, ahol infúziót kapott. Állapota nem javult, ezért másnap kórházba szállították.
Leslienél szalmonellát mutattak ki, majd veseelégtelenség, tüdőgyulladás és szepszis alakult ki, a teste saját magát támadta meg a fertőzésre reagálva. Mesterséges kómába helyezték, de állapota tovább romlott, végül az orvosok közölték, hogy már nem tudnak többet tenni érte.
Leslie, aki 2024 júliusában töltötte be a 70-et, november 4-én halt meg, néhány órával azután, hogy lekapcsolták a lélegeztetőgépről. Holttestét egy héttel később hazaszállították, és november 18-án boncolást végeztek, ennek eredményére még várnak - írta a Mirror.
