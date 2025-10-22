RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett

Ezt üzente a miniszterelnök. Orbán Viktor a Békemenettel kapcsolatban szólalt meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 13:38
Orbán Viktor miniszterelnök Békemenet beszéd

"Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen!" - írta a Facebookon-oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott, a holnapi Békemenet előtt.

Orbán Viktor
Megszólalt a Békemenet előtt Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher /  MTI

 Ezt mondta el Orbán Viktor a Békemenet előtt

A videóban a miniszterelnököt először is arról kérdezték, készen van-e már a beszéde, és amire őszintén bevallotta, az még sehol sincs.

Még kormányzás van. Majd délután

 - tette hozzá Orbán Viktor, majd ezután kitért arra, miért fontos, hogy minél többen ott legyenek a Békemeneten.

Ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett. És nekünk kell többen lennünk

- jelentette ki a miniszterelnök.

A gyülekezőt október 23-án reggel 9 órától tartják az Elvis Presley téren, a Komjádi uszoda közelében, a felvonulás pedig 11 órakor indul a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu