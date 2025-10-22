Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett
Ezt üzente a miniszterelnök. Orbán Viktor a Békemenettel kapcsolatban szólalt meg.
"Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen!" - írta a Facebookon-oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott, a holnapi Békemenet előtt.
A videóban a miniszterelnököt először is arról kérdezték, készen van-e már a beszéde, és amire őszintén bevallotta, az még sehol sincs.
Még kormányzás van. Majd délután
- tette hozzá Orbán Viktor, majd ezután kitért arra, miért fontos, hogy minél többen ott legyenek a Békemeneten.
Ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett. És nekünk kell többen lennünk
- jelentette ki a miniszterelnök.
A gyülekezőt október 23-án reggel 9 órától tartják az Elvis Presley téren, a Komjádi uszoda közelében, a felvonulás pedig 11 órakor indul a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet.
