Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett

"Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen!" - írta a Facebookon-oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott, a holnapi Békemenet előtt.

Megszólalt a Békemenet előtt Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Ezt mondta el Orbán Viktor a Békemenet előtt

A videóban a miniszterelnököt először is arról kérdezték, készen van-e már a beszéde, és amire őszintén bevallotta, az még sehol sincs.

Még kormányzás van. Majd délután

- tette hozzá Orbán Viktor, majd ezután kitért arra, miért fontos, hogy minél többen ott legyenek a Békemeneten.

Ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett. És nekünk kell többen lennünk

- jelentette ki a miniszterelnök.

A gyülekezőt október 23-án reggel 9 órától tartják az Elvis Presley téren, a Komjádi uszoda közelében, a felvonulás pedig 11 órakor indul a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet.



