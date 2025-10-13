Ezért vesznek ma sokan öltönyt, bárhová is mennek

Ma van a nemzetközi Öltönyt fel vagy Öltözz ki nap, amit 16 éve mindig október 13-án tartanak. A jelenség létrejöttét egy népszerű sorozat egyik szereplőjének tulajdonítják, aki mindig öltönyt hordott.
Az Öltönyt fel! nap célja, hogy mindenki, mindenhol öltözzön elegánsan, akár munkába, suliba, buliba vagy csak ügyet intézni megy. A nemzetközi napot Barney Stinson, az Így jártam anyátokkal (How I met your mother) című sorozat egyik szereplőjének tiszteletére hozták létre, aki mindig, mindenhova öltönyben, nyakkendőben ment. A sorozat rajongói emiatt minden év október 13-án szépen kiöltözve jelennek meg bárhol, ahová egyébként is mennének, és erre buzdítanak másokat is.
A fővárosban a közcélú villamosenergia szolgáltatás 1893. október 13-án kezdődött meg. A XIX. század végén két villamossági vállalat működött a főváros területén: a Magyar Villamossági Részvénytársulat, amely 1893. október 13-án, és a Budapesti Általános Villamossági Részvénytársaság, amely 1893. november 1-jén kezdte meg az áramszolgáltatást. Alig több mint tíz évvel ezt megelőzően a világon elsőnek New Yorkban indult meg a villamos energia szolgáltatás 1884. szeptember 4-én, majd Milánó következett 1883-ban és Berlin 1885-ben.
Méghozzá Amerikában, Chicagóban mindössze 42 évvel ezelőtt. A Motorola DynaTAC 8000X 1983-ban jelent meg az Egyesült Államokban, súlya közel egy kilogramm volt, az akkumulátora pedig nagyjából 30 percnyi beszélgetési időt biztosított. Főként az üzletemberek és a tehetősebb vásárlók használták a mobiltelefont, mivel 3500-4000 dollárba (140-150.000 forintba) került, ami mai árfolyamon 1,2 millió forint.
1972. október 13-án történt a tragédia. A lezuhant gépen egy rögbicsapat utazott és egy nemzetközi mérkőzésre tartottak Santiago de Chilébe. Végül csak december 20-án sikerült megtalálni a túlélőket. Addig az életben maradtak - a túlélésük érdekében - halott társaik húsát voltak kénytelenek enni. Az esetről több nagy sikerű film és sorozat is készült.
A koponyeg.hu szerint hétfőn érkezhet egy hidegfront, ami erős széllel, helyenként záporral és növekvő felhőzettel jár. A csúcshőmérséklet 14 fok köré eshet vissza.
A Budapest Design Week programsorozat a Fluid Boundaries mottóval, a dizájnipar elmosódó határaira reflektálva, 10 városban több mint 175 színes eseménnyel várja az érdeklődőket október 19-ig. Az esemény ideje alatt egymást érik a kiállítások, a tárlatvezetések, a dizájntúrák, a nyitott stúdiók, a workshopok, a kerekasztal-beszélgetések, a szakmai előadások és a közösségi események, a showroomok és a galériák pedig kedvezményes vásárlási lehetőségekkel készülnek. A rendezvények többsége ingyenesen látogatható.
