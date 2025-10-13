Ezért vesznek ma sokan öltönyt, bárhová is mennek

Az Öltönyt fel! nap célja, hogy mindenki, mindenhol öltözzön elegánsan, akár munkába, suliba, buliba vagy csak ügyet intézni megy. A nemzetközi napot Barney Stinson, az Így jártam anyátokkal (How I met your mother) című sorozat egyik szereplőjének tiszteletére hozták létre, aki mindig, mindenhova öltönyben, nyakkendőben ment. A sorozat rajongói emiatt minden év október 13-án szépen kiöltözve jelennek meg bárhol, ahová egyébként is mennének, és erre buzdítanak másokat is.

Ezen a napon vezették be az áramszolgáltatást Budapesten

A fővárosban a közcélú villamosenergia szolgáltatás 1893. október 13-án kezdődött meg. A XIX. század végén két villamossági vállalat működött a főváros területén: a Magyar Villamossági Részvénytársulat, amely 1893. október 13-án, és a Budapesti Általános Villamossági Részvénytársaság, amely 1893. november 1-jén kezdte meg az áramszolgáltatást. Alig több mint tíz évvel ezt megelőzően a világon elsőnek New Yorkban indult meg a villamos energia szolgáltatás 1884. szeptember 4-én, majd Milánó következett 1883-ban és Berlin 1885-ben.

Az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefont is ezen a napon mutatták be

Méghozzá Amerikában, Chicagóban mindössze 42 évvel ezelőtt. A Motorola DynaTAC 8000X 1983-ban jelent meg az Egyesült Államokban, súlya közel egy kilogramm volt, az akkumulátora pedig nagyjából 30 percnyi beszélgetési időt biztosított. Főként az üzletemberek és a tehetősebb vásárlók használták a mobiltelefont, mivel 3500-4000 dollárba (140-150.000 forintba) került, ami mai árfolyamon 1,2 millió forint.

53 éve zuhant le az Andokban a rögbicsapat

1972. október 13-án történt a tragédia. A lezuhant gépen egy rögbicsapat utazott és egy nemzetközi mérkőzésre tartottak Santiago de Chilébe. Végül csak december 20-án sikerült megtalálni a túlélőket. Addig az életben maradtak - a túlélésük érdekében - halott társaik húsát voltak kénytelenek enni. Az esetről több nagy sikerű film és sorozat is készült.

Három helyen várja ma a véradókat a Vöröskereszt Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

09:30-14:00 óra között pedig a MagNet Közösségi Házban (1062. Budapest, Andrássy út 98.)

Eddig tartott a jó idő

A koponyeg.hu szerint hétfőn érkezhet egy hidegfront, ami erős széllel, helyenként záporral és növekvő felhőzettel jár. A csúcshőmérséklet 14 fok köré eshet vissza.