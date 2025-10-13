RETRO RÁDIÓ

Ezért vesznek ma sokan öltönyt, bárhová is mennek

Ma van a nemzetközi Öltönyt fel vagy Öltözz ki nap, amit 16 éve mindig október 13-án tartanak. A jelenség létrejöttét egy népszerű sorozat egyik szereplőjének tulajdonítják, aki mindig öltönyt hordott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 06:30
ez lesz ma öltöny mobiltelefon

Az Öltönyt fel! nap célja, hogy mindenki, mindenhol öltözzön elegánsan, akár munkába, suliba, buliba vagy csak ügyet intézni megy. A nemzetközi napot Barney Stinson, az Így jártam anyátokkal (How I met your mother) című sorozat egyik szereplőjének tiszteletére hozták létre, aki mindig, mindenhova öltönyben, nyakkendőben ment. A sorozat rajongói emiatt minden év október 13-án szépen kiöltözve jelennek meg bárhol, ahová egyébként is mennének, és erre buzdítanak másokat is.

Ezen a napon vezették be az áramszolgáltatást Budapesten

A fővárosban a közcélú villamosenergia szolgáltatás 1893. október 13-án kezdődött meg. A XIX. század végén két villamossági vállalat működött a főváros területén: a Magyar Villamossági Részvénytársulat, amely 1893. október 13-án, és a Budapesti Általános Villamossági Részvénytársaság, amely 1893. november 1-jén kezdte meg az áramszolgáltatást. Alig több mint tíz évvel ezt megelőzően a világon elsőnek New Yorkban indult meg a villamos energia szolgáltatás 1884. szeptember 4-én, majd Milánó következett 1883-ban és Berlin 1885-ben.

Az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefont is ezen a napon mutatták be

Méghozzá Amerikában, Chicagóban mindössze 42 évvel ezelőtt. A Motorola DynaTAC 8000X 1983-ban jelent meg az Egyesült Államokban, súlya közel egy kilogramm volt, az akkumulátora pedig nagyjából 30 percnyi beszélgetési időt biztosított. Főként az üzletemberek és a tehetősebb vásárlók használták a mobiltelefont, mivel 3500-4000 dollárba (140-150.000 forintba) került, ami mai árfolyamon 1,2 millió forint.

53 éve zuhant le az Andokban a rögbicsapat

1972. október 13-án történt a tragédia. A lezuhant gépen egy rögbicsapat utazott és egy nemzetközi mérkőzésre tartottak Santiago de Chilébe. Végül csak december 20-án sikerült megtalálni a túlélőket. Addig az életben maradtak - a túlélésük érdekében - halott társaik húsát voltak kénytelenek enni. Az esetről több nagy sikerű film és sorozat is készült.

Három helyen várja ma a véradókat a Vöröskereszt Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 09:30-14:00 óra között pedig a MagNet Közösségi Házban (1062. Budapest, Andrássy út 98.)

Eddig tartott a jó idő

A koponyeg.hu szerint hétfőn érkezhet egy hidegfront, ami erős széllel, helyenként záporral és növekvő felhőzettel jár. A csúcshőmérséklet 14 fok köré eshet vissza.

Itt kell ma forgalmi rend változásra számítani

  • A BKK szerint lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában október 13-án, hétfőn 14:00-18:00 óra között.
  • Jelzőlámpahibára kell számítani a XV. kerületben a Fő út–Pozsony utca–Kazinczy utca csomópontban 08:00-16:00 óra között.
  • Lezárás lesz a VII. kerületbe a Klauzál utcában 07:00-12:00 óra között.
  • Egyirányúsítás lesz a XIII. kerületben a Szegedi úton október 13., hétfő 06:00 és december 12., péntek 06:00 óra között.
  • Félpályás lezárás lesz a XV. kerületbe a Fő úton 06:00- 23:00 óra között.

Budapest Design Week 2025

A Budapest Design Week programsorozat a Fluid Boundaries mottóval, a dizájnipar elmosódó határaira reflektálva, 10 városban több mint 175 színes eseménnyel várja az érdeklődőket október 19-ig. Az esemény ideje alatt egymást érik a kiállítások, a tárlatvezetések, a dizájntúrák, a nyitott stúdiók, a workshopok, a kerekasztal-beszélgetések, a szakmai előadások és a közösségi események, a showroomok és a galériák pedig kedvezményes vásárlási lehetőségekkel készülnek. A rendezvények többsége ingyenesen látogatható.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
