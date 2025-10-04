RETRO RÁDIÓ

Megérkezett a Nanushka 2026-os kollekciója: kézművesség és a modern design szövetsége

A Nanushka 2026 tavasz/nyár kollekciója, a The Weave, Clara Porset kubai származású tervező úttörő szemléletéből merít ihletet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 10:55
Módosítva: 2025.10.04. 10:57
Nanushka kézműves kollekció

Clara Porset neve azért vált maradandóvá, mert a latin-amerikai Butaque széket a hagyományos kézműves tudás és a modern funkcionalizmus összehangolásával értelmezte újra. A kollekció ezt a gondolkodásmódot tükrözi: a mindennapi tárgyak és gesztusok szépségére, valamint azok rejtett jelentőségére irányítja a figyelmet.

Nanushka
Fotó: Nanushka

A szövés, mint technika és jelképrendszer

A szövés nem csupán kézműves folyamat, hanem szimbolikus tartalommal is bír: a kapcsolódás, az idő, az örökség és a teremtés szöveteként értelmezhető. Benne találkoznak kultúrák, generációk és szakterületek, miközben a lassú, tudatos alkotás ritmusát idézi meg – azt a ritmust, amely a női türelemhez és kreativitáshoz kapcsolódik.

A latin-amerikai tájak vizuális világa

A kollekció atmoszférája vibráló és sokrétegű, akárcsak a latin-amerikai vidékek. A twill selymen megjelenő, a ’70-es éveket megidéző fekete–orgonalila örvények a múlt energiáját hozzák felszínre, míg a mosott selyem matt, lágy textúrája mélységet ad a felületeknek. Az építészet és a design közötti párbeszédet geometrikus és grafikus minták erősítik, amelyek a tájak szerkezetének játékosságát tükrözik. A pöttyök, a szövött motívumok és az állatfigurák egyszerre idézik meg a kézműves hagyományokat és a természet nyers, ösztönös erejét.

nanushka
Fotó: Nanushka

Anyaghasználat

  • Pamut jersey kézzel szabott, csomózott, rojtolt és monogramos részletekkel
  • Lenvászon öltönyök hidegfestéssel, elmosódott, vízfestékhatású árnyalatokkal
  • Mosott és twill selyem matt textúrákkal és örvénylő grafikákkal
  • Szalma és raffia organikus közeliségként a modern szabásvonalakhoz társítva

Fém részletek aranyban, ezüstben és fában kontrasztot és struktúrát adva

Nanushka
Fotó: Nanushka

Formák és sziluettek: elegancia a funkcionalitásban

A kollekció formavilága a kényelem és a kifinomultság közötti harmóniát keresi. Az Alonza dzseki nyári verziója kötött lenvászonból készül, szoborszerű Okobor™ gallérral kiegészítve, míg a pamutból készült trencskó moduláris ujjaival a szezon változékonyságára ad választ. Az esti viseletek elegáns könnyedséget sugároznak: földig érő szabások, poplin gallérok és finoman omló szatén jelenik meg lila és pezsgő tónusokban.

Kiegészítők

Origami kollekció új modelljei:

  • Origami Mini
  • The Nami válltáska – lágy, testhez simuló sziluettel és horgolt díszítéssel

Raffia mint a szezon meghatározó alapanyaga jelenik meg a táskákon, kalapokon és strukturális részleteken

Sálak és puha kiegészítők szezonális mintákkal – kagyló-, állat- és szövött motívumokkal

A The Weave üzenete

Nanushka
Sándor Szandra a Nanushka megálmodója és tervezője a bemutatón Fotó: Nanushka

A Nanushka The Weave kollekció több, mint ruhatár: egy gondolkodásmód megnyilvánulása. A tudatos kézművesség, a természethez való kapcsolódás és a modern design egymásra találását testesíti meg. A nyár vitalitását, a színek sokféleségét és a hétköznapok érzéki gazdagságát ünnepli – nem puszta díszítésként, hanem hordható filozófiaként.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
