Megérkezett a Nanushka 2026-os kollekciója: kézművesség és a modern design szövetsége

Clara Porset neve azért vált maradandóvá, mert a latin-amerikai Butaque széket a hagyományos kézműves tudás és a modern funkcionalizmus összehangolásával értelmezte újra. A kollekció ezt a gondolkodásmódot tükrözi: a mindennapi tárgyak és gesztusok szépségére, valamint azok rejtett jelentőségére irányítja a figyelmet.

Fotó: Nanushka

A szövés, mint technika és jelképrendszer

A szövés nem csupán kézműves folyamat, hanem szimbolikus tartalommal is bír: a kapcsolódás, az idő, az örökség és a teremtés szöveteként értelmezhető. Benne találkoznak kultúrák, generációk és szakterületek, miközben a lassú, tudatos alkotás ritmusát idézi meg – azt a ritmust, amely a női türelemhez és kreativitáshoz kapcsolódik.

A latin-amerikai tájak vizuális világa

A kollekció atmoszférája vibráló és sokrétegű, akárcsak a latin-amerikai vidékek. A twill selymen megjelenő, a ’70-es éveket megidéző fekete–orgonalila örvények a múlt energiáját hozzák felszínre, míg a mosott selyem matt, lágy textúrája mélységet ad a felületeknek. Az építészet és a design közötti párbeszédet geometrikus és grafikus minták erősítik, amelyek a tájak szerkezetének játékosságát tükrözik. A pöttyök, a szövött motívumok és az állatfigurák egyszerre idézik meg a kézműves hagyományokat és a természet nyers, ösztönös erejét.

Fotó: Nanushka

Anyaghasználat

Pamut jersey kézzel szabott, csomózott, rojtolt és monogramos részletekkel

kézzel szabott, csomózott, rojtolt és monogramos részletekkel Lenvászon öltönyök hidegfestéssel, elmosódott, vízfestékhatású árnyalatokkal

hidegfestéssel, elmosódott, vízfestékhatású árnyalatokkal Mosott és twill selyem matt textúrákkal és örvénylő grafikákkal

matt textúrákkal és örvénylő grafikákkal Szalma és raffia organikus közeliségként a modern szabásvonalakhoz társítva

Fém részletek aranyban, ezüstben és fában kontrasztot és struktúrát adva

Fotó: Nanushka

Formák és sziluettek: elegancia a funkcionalitásban

A kollekció formavilága a kényelem és a kifinomultság közötti harmóniát keresi. Az Alonza dzseki nyári verziója kötött lenvászonból készül, szoborszerű Okobor™ gallérral kiegészítve, míg a pamutból készült trencskó moduláris ujjaival a szezon változékonyságára ad választ. Az esti viseletek elegáns könnyedséget sugároznak: földig érő szabások, poplin gallérok és finoman omló szatén jelenik meg lila és pezsgő tónusokban.