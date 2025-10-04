Megérkezett a Nanushka 2026-os kollekciója: kézművesség és a modern design szövetsége

A Nanushka 2026 tavasz/nyár kollekciója, a The Weave, Clara Porset kubai származású tervező úttörő szemléletéből merít ihletet.
Clara Porset neve azért vált maradandóvá, mert a latin-amerikai Butaque széket a hagyományos kézműves tudás és a modern funkcionalizmus összehangolásával értelmezte újra. A kollekció ezt a gondolkodásmódot tükrözi: a mindennapi tárgyak és gesztusok szépségére, valamint azok rejtett jelentőségére irányítja a figyelmet.
A szövés nem csupán kézműves folyamat, hanem szimbolikus tartalommal is bír: a kapcsolódás, az idő, az örökség és a teremtés szöveteként értelmezhető. Benne találkoznak kultúrák, generációk és szakterületek, miközben a lassú, tudatos alkotás ritmusát idézi meg – azt a ritmust, amely a női türelemhez és kreativitáshoz kapcsolódik.
A kollekció atmoszférája vibráló és sokrétegű, akárcsak a latin-amerikai vidékek. A twill selymen megjelenő, a ’70-es éveket megidéző fekete–orgonalila örvények a múlt energiáját hozzák felszínre, míg a mosott selyem matt, lágy textúrája mélységet ad a felületeknek. Az építészet és a design közötti párbeszédet geometrikus és grafikus minták erősítik, amelyek a tájak szerkezetének játékosságát tükrözik. A pöttyök, a szövött motívumok és az állatfigurák egyszerre idézik meg a kézműves hagyományokat és a természet nyers, ösztönös erejét.
Fém részletek aranyban, ezüstben és fában kontrasztot és struktúrát adva
A kollekció formavilága a kényelem és a kifinomultság közötti harmóniát keresi. Az Alonza dzseki nyári verziója kötött lenvászonból készül, szoborszerű Okobor™ gallérral kiegészítve, míg a pamutból készült trencskó moduláris ujjaival a szezon változékonyságára ad választ. Az esti viseletek elegáns könnyedséget sugároznak: földig érő szabások, poplin gallérok és finoman omló szatén jelenik meg lila és pezsgő tónusokban.
Origami kollekció új modelljei:
Raffia mint a szezon meghatározó alapanyaga jelenik meg a táskákon, kalapokon és strukturális részleteken
Sálak és puha kiegészítők szezonális mintákkal – kagyló-, állat- és szövött motívumokkal
A Nanushka The Weave kollekció több, mint ruhatár: egy gondolkodásmód megnyilvánulása. A tudatos kézművesség, a természethez való kapcsolódás és a modern design egymásra találását testesíti meg. A nyár vitalitását, a színek sokféleségét és a hétköznapok érzéki gazdagságát ünnepli – nem puszta díszítésként, hanem hordható filozófiaként.
