Ismét bekövetkezett a borzalmas tragédia: lakástűzben elhunyt egy idős férfi

Oltás közben találták meg az áldozat holttestét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 20:10
gyász tragédia halál idős férfi tűzoltók lakástűz

Lakástűzben meghalt egy idős férfi a Bács-Kiskun vármegyei Bácsbokodon szerda délután - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel.

A tűz gyorsan terjedt.
Lakástűzben meghalt egy idős férfi Fotó: Unsplash (Illusztráció!)

Dóka Imre azt írta, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház a bácsbokodi Tóth Kálmán utcában. A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat, oltás közben találták meg az épületben lakó idős ember összeégett holttestét.

A tűz körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni

- tette hozzá a tűzoltó őrnagy.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. Azt tanácsolta, a hasonló tragédiák elkerülése érdekében figyeljünk oda jobban egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és telepítsünk füstérzékelőt az otthonukba.

 

