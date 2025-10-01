Ismét bekövetkezett a borzalmas tragédia: lakástűzben elhunyt egy idős férfi

Oltás közben találták meg az áldozat holttestét.
Lakástűzben meghalt egy idős férfi a Bács-Kiskun vármegyei Bácsbokodon szerda délután - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel.
Dóka Imre azt írta, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház a bácsbokodi Tóth Kálmán utcában. A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat, oltás közben találták meg az épületben lakó idős ember összeégett holttestét.
A tűz körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni
- tette hozzá a tűzoltó őrnagy.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. Azt tanácsolta, a hasonló tragédiák elkerülése érdekében figyeljünk oda jobban egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és telepítsünk füstérzékelőt az otthonukba.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.