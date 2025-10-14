Kubatov Gábor: Kétmillió aláírás a cél!
Manfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek majd, hogy belerángassák az országot a háborúba. Kubatov Gábor hangsúlyozta, minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a védelmünk.
,,Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink és unokáink meghalljanak Ukrajnáért. Szombaton elindult az aláírásgyűjtés, mert látjuk, Brüsszel háborúba akarja kényszeríteni egész Európát" – mondta Kubatov Gábor legfrissebb Facebook videójában.
Többek között Magyarországot is. Ezért Manfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek. A Tiszától a DK-ig támadnak majd. És hogy mi lesz? Csak a szokásos. Képesek hazudni, fenyegetni és hülyének nézni minket. Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a védelmünk. Ez rólunk szól, a gyerekeinkről szól és a magyarok biztonságáról. Töltsük ki, álljunk együtt a béke mellett. Védjük meg Magyarországot a háborútól.
