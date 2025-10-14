Kubatov Gábor: Kétmillió aláírás a cél!

Többek között Magyarországot is. Ezért Manfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek. A Tiszától a DK-ig támadnak majd. És hogy mi lesz? Csak a szokásos. Képesek hazudni, fenyegetni és hülyének nézni minket. Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a védelmünk. Ez rólunk szól, a gyerekeinkről szól és a magyarok biztonságáról. Töltsük ki, álljunk együtt a béke mellett. Védjük meg Magyarországot a háborútól.