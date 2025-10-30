Kormányinfó: a szociális ágazatban 15 százalékos béremelés jön, a nevelőszülőkre fordított forrásokat megduplázzák

A kormány döntött arról, hogy a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón.

Kormányinfó: a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák

Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely elmondta: az állami ellátásban mintegy 23 ezer gyermek nevelkedik, kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézetben, valamint mintegy négyszázan vannak fiatalkorúak börtönében. Hozzátette, minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés áll a legközelebb a családhoz, ezért tartják kiemelt fontosságúnak, hogy érdemben javítsanak a nevelőszülői ellátás helyzetén.