Kormányinfó: a szociális ágazatban 15 százalékos béremelés jön, a nevelőszülőkre fordított forrásokat megduplázzák
2026. január elsejétől komoly béremelés jön a szociális ágazatban.
A kormány döntött arról, hogy a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón.
Gulyás Gergely elmondta: az állami ellátásban mintegy 23 ezer gyermek nevelkedik, kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézetben, valamint mintegy négyszázan vannak fiatalkorúak börtönében. Hozzátette, minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés áll a legközelebb a családhoz, ezért tartják kiemelt fontosságúnak, hogy érdemben javítsanak a nevelőszülői ellátás helyzetén.
