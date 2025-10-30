RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: Február végéig marad, és további termékkörökkel bővül az árréscsökkentés

Többek közt marhafelsállal, sajtkrémmel és almával bővül az árréscsökkentés termékköre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 11:40
Módosítva: 2025.10.30. 12:40
árréscsökkentés kormányinfó termékkör

A kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-ig meghosszabbították – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely jelezte: decembertől további termékekkel bővül az érintett élelmiszerek köre.

 Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztják, hogy az infláció elleni közdelemnek az árréscsökkentés hatékony eszköze. A kedvezményes körbe tartozó termékek árának csökkentése, vagy legalábbis az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon – tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ezért a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop december elsejétől további élelmiszer-termékkörökkel – marha fehérpecsenye, marhafelsál, sertésmájas és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és bébiétel – bővül.

 

